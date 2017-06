Vidéo : Assassin’s Creed Origins : de l’Egypte en 4K sur Xbox One X Maxime Claudel - à l'instant Pop culture

Microsoft a eu la primeur de révéler Assassin's Creed Origins. Le triple A s'affichera en 4K sur la Xbox One X.

Bien sûr, Ubisoft avait teasé Assassin’s Creed Origins. Bien sûr, Assassin’s Creed Origins avait fuité comme ses prédécesseurs, une fâcheuse habitude de la maison. Mais personne ne pourra enlever à Microsoft la primeur de la bande-annonce de révélation. Sans doute parce que le blockbuster d’Ubisoft s’affichera en 4K sur Xbox One X et peut-être aussi parce que les fans attendent cet opus de pied ferme, eux qui avaient été privés d’un épisode en 2016. Pour la bonne cause visiblement.

L’Egypte ouvre ses portes

Assassin’s Creed Origins se déroulera en Egypte, un cadre idéal et qui était réclamé par les fans, et s’articulera autour d’un héros prénommé Bayek. Le gameplay promet d’être plus changé que jamais : de la personnalisation à gogo (côté RPG assumé avec compétences à débloquer et tout le toutim), des quêtes à remplir, des secrets à percer, des combats plus profonds et dynamiques ainsi que des armes à ramasser et améliorer.

On notera la possibilité d’envoyer son aigle en reconnaissance pour marquer les ennemis et repérer les lieux, une mécanique qui ne manquera pas de sentir le réchauffé (surtout pour les joueurs de Far Cry Primal). D’une manière plus globale, Assassin’s Creed Origins souhaite repenser la franchise, moins les habitudes des joueurs.

En bref, il pourrait bien s’agir de l’Assassin’s Creed dont tout le monde rêve, même si on préférera quand même s’en assurer manette en mains. Dans tous les cas, Assassin’s Creed Origins sera disponible le 27 octobre prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Et c’est donc vers la Xbox One X qu’il faudra se tourner — sur console s’entend — pour en profiter dans les meilleures conditions possibles. Si vous voulez vous en convaincre, une vidéo de gameplay a été diffusée et ne manque pas d’insister sur quelques éléments nourrissant l’expérience. Assassin’s Creed Origins sera-t-il l’épisode de la réconciliation ?