Les services de vidéo à la demande seront accessibles prochainement sur la Switch. Mais il faudra s'armer d'un peu de patience, selon le patron de Nintendo of America.

Que demande-t-on à une console de jeu ? De pouvoir jouer aux jeux vidéo, bien sûr. En cela, la Switch de Nintendo fait bien les choses : la console donne pleine satisfaction et son jeu phare, The Legend of Zelda : Breath of the Wild, est une réussite indéniable, à tel point que ce nouvel opus est perçu comme l’un des meilleurs de la série. Et pour l’instant, le public est au rendez-vous, notamment en France.

Mais est-ce toutefois suffisant ? À l’heure où les services de divertissement — comme les plateformes de vidéo à la demande sur abonnement (SVOD) se déploient sur un maximum d’écrans, des ordinateurs aux smartphones en passant par les tablettes, les constructeurs de consoles doivent aussi tenir compte du fait qu’une partie de leur clientèle veut aussi profiter de ces machines autrement.

Nintendo ne l’ignore pas. Interrogé mercredi 8 mars par le Washington Post, le patron de la division américaine du fabricant japonais, Reggie Fils-Aime, aura bien droit à des applications tierces pour profiter d’autres contenus que les jeux vidéo. Les principaux services de vidéo à la demande — Netflix, Hulu et Amazon — ont ainsi été cités par le PDG de Nintendo of America.

La Switch pourra accéder aux services de SVOD mais pas dans l’immédiat

Toutefois, pas d’emballement. Reggie Fils-Aime n’a donné aucun calendrier au sujet de la possibilité de pouvoir profiter de la Switch pour regarder des films ou des séries télévisées. « Les choses viendront en leur temps », s’est-il contenté de dire, estimant que les services tiers, s’ils peuvent être un plus pour les clients, ne sont pas déterminants pour permettre à Nintendo de se démarquer.

« De notre point de vue, ce ne sont pas des éléments de différenciation. Ce qui nous différencie, c’est la manière dont vous jouez avec la Nintendo Switch et à quoi vous pouvez jouer. Et cela restera notre objectif à l’avenir », a-t-il ajouté. Difficile de lui donner tort : dans le cas de Netflix par exemple, le service de SVOD est disponible partout : sur Wii, Wii U, PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. Difficile de se démarquer de cette façon.