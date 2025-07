Lecture Zen Résumer l'article

Sans le nommer, Elon Musk pourrait bien avoir promis — encore une fois — le retour du Roadster. Faut-il y voir le teaser d’un modèle dont la gestation est interminable, ou une nouvelle tentative de diversion à l’approche des résultats financiers de Tesla ?

Le message énigmatique publié le 14 juillet sur X (ex-twitter) par Elon Musk a de quoi relancer les espoirs autour du Tesla Roadster. Le patron de Tesla indiquait qu’il sortait du studio de design de Tesla en précisant : « La démo la plus épique jamais réalisée d’ici la fin de l’année. »

Rien de plus précis. Mais pour les fidèles observateurs des aventures de Tesla, difficile de ne pas y voir un clin d’œil (ou une énième évocation) du fameux Tesla Roadster de seconde génération. Ce modèle, promis depuis 2017, annoncé pour 2020, puis 2022, puis fin 2024 — et toujours aussi absent — hante régulièrement les réseaux sociaux d’Elon Musk, surtout quand il a besoin d’une bouée de sauvetage.

Le Roadster : 7 ans de promesses, zéro voiture

Le Roadster de nouvelle génération a été présenté en grande pompe en 2017. Une supercar électrique, capable de pulvériser toutes les concurrentes thermiques avec un 0 à 100 km/h annoncé en 1,9 seconde, une vitesse de pointe à plus de 400 km/h et une autonomie de 1 000 km. Le tout, pour la modique somme de 200 000 dollars… Les plus impatients ont déjà versé l’équivalent de 43 000 euros pour réserver un exemplaire d’un modèle qui n’existe pas.

Tesla Roadster ou Tesla rocket ? // Source : Tesla

Depuis, le Roadster est une arlésienne. Aucune spécification technique, aucun prototype roulant, aucun crash-test, aucune homologation. En revanche, beaucoup de déclarations tonitruantes : « il volera » (si SpaceX fournit les boosters), « ce sera le meilleur produit jamais conçu par Tesla ». Les spécifications promises sont même devenues complètement farfelues avec un 0 à 100 km/h sous la seconde. Mais ce qu’il fallait surtout retenir c’est le : « il est prêt, mais on attend le bon moment ». Sauf que ce bon moment semble repoussé chaque année. On pensait même le modèle purement et simplement enterré au même titre que le petit modèle à moins de 25 000 euros.

Pourquoi parler du Roadster maintenant ?

Ce tweet tombe à point nommé. Elon Musk publie ce message à seulement quelques jours de la conférence des résultats financiers du second trimestre, prévue le 23 juillet, où Tesla pourrait afficher une nouvelle baisse de ses ventes et de sa rentabilité. Hasard du calendrier ou énième manœuvre pour faire diversion ? On a déjà notre petite idée.

Même si certains investisseurs croient dur comme fer que les robotaxis et robots humanoïdes sont désormais l’avenir de l’entreprise. Il ne faut pas se leurrer, sur le reste, Tesla traverse une passe délicate : baisse des livraisons du Model Y (malgré le renouvellement), flop du Cybertruck, croissance promise aux abonnés absents, beaucoup de dépenses, mais peu de recettes… Et le Tesla Optimus ou les robotaxis, bien que très médiatiques, demeurent très hypothétiques en termes de production et de source de revenus.

Robot Optimus au We Robot event – controlé à distance par des humains // Source : Extrait vidéo Marques Brownlee

Dans ce contexte, le Roadster a une valeur symbolique : c’est un moyen de rallumer la flamme, de faire rêver, d’occuper l’espace médiatique — sans avoir besoin de livrer quoi que ce soit. Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk sort le Roadster de son chapeau à l’approche d’un trimestre décevant. L’an dernier déjà, en février 2024, il annonçait un lancement pour « fin 2024 »… sans suite.

Electrek, qui suit de près les annonces de Tesla, rappelle d’ailleurs que l’idée d’un « demo épique » a déjà été utilisée plusieurs fois pour d’autres projets qui n’ont jamais vu le jour.

Encore un prototype pour sauver la face ?

Le Tesla Roadster a toujours été un instrument de storytelling. Une voiture-concept qui sert à faire patienter les actionnaires et occuper les fans, sans jamais rien livrer. Une sorte de « vaporcar », comme on parle de vaporware dans le monde du logiciel. Alors qu’en 2024, Elon Musk commençait à parler d’un véhicule volant, on n’en a jamais vu ne serait que l’ombre d’une photo ou même d’une projection 3D pour corroborer que les équipes travaillaient réellement toujours sur ce projet. Toutes les images sont toujours celles du projet de 2017.

Tesla Roadster de 2017 // Source : Tesla

Si démonstration il y a, ce sera peut-être la plus « épique » de toutes, mais sûrement pas la plus crédible. Pour que ces annonces soient réellement prises au sérieux, il faudrait avoir déjà croisé des véhicules camouflés en test, sinon ce n’est qu’un prototype qui pourra refaire patienter les clients plusieurs années sans rien.

Il reste cependant une autre possibilité : Elon Musk parle peut-être de tout autre chose… Au studio de design, il aurait très bien pu voir un nouveau robot Optimus ou la version définitive du Cybercab. Elon Musk est passé maître dans l’art du teasing flou et des promesses sans échéance. Ses tweets suffisent souvent à faire grimper le cours de l’action, ce qui tomberait à point nommé pour rassurer des investisseurs sur les nerfs.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama