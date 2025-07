Lecture Zen Résumer l'article

Xpeng annonce les prix des nouveaux G6 et G9. Les deux SUV ont été actualisés et profitent notamment d’un temps de recharge aussi rapide que l’éclair avec 12 minutes pour passer de 10 à 80 % de batterie. Une bonne affaire comparé au Tesla Model Y ?

À peine arrivés en France en 2024, les Xpeng G6 et G9 sont déjà passés par la case restylage. Enfin, plutôt mise à jour, car les changements esthétiques sont assez discrets. Ce qui importe avec ces nouvelles versions, c’est bien la recharge qui progresse et pas qu’un peu. Comme nous vous le rapportions à la mi-juin, les deux SUV peuvent désormais faire quasiment le plein en seulement 12 minutes sur borne rapide, à une puissance maximale de 451 kW pour le G6 et 525 kW pour le G9.

Leurs prix ont été dévoilés le vendredi 11 juillet et ils risquent de faire grincer des dents un certain Tesla et son Model Y. Les voici en détail.

Le Xpeng G6 à partir de 46 990 €

Le nouveau Xpeng G6 est vendu à partir de 46 990 € en version propulsion de 295 ch dite « Autonomie Étendue ». Pour ce prix, quasiment tout est inclus et les seules options figurant au catalogue sont les peintures (800 €) ainsi que le crochet d’attelage (1 190 €). Une seconde version à transmission intégrale « Performance » de 495 ch est également disponible dès 50 990 €.

Le nouveau Xpeng G6 (2025) // Source : Xpeng

Côté technique, le SUV embarque une nouvelle batterie LFP de 80,8 kWh en lieu et place de celle NMC. Elle peut se recharger de 10 à 80 % en 12 minutes à une puissance de 451 kW en pic. Cependant, si le passage à la borne progresse, l’autonomie fait le chemin inverse. En version propulsion, Xpeng annonce une autonomie de 525 km WLTP contre 570 km auparavant, tandis que la déclinaison Performance parcourt désormais 510 km au lieu de 550 km. Un modèle entrée de gamme « Autonomie Standard » dotée d’une batterie LFP de 68,5 kWh fera son entrée sur le marché plus tard.

La planche de bord du nouveau Xpeng G6 // Source : Xpeng

À titre comparatif, le Tesla Model Y Propulsion revendique une autonomie de 500 km et est affiché au prix de 44 990 €… mais il a le droit au coup de pouce de l’État, contrairement au SUV chinois. Sinon, la version Grande Autonomie propulsion grimpe à 622 km et 42 990 €, soit 4 000 € de moins que le G6. La recharge ultra-rapide se paie donc le prix fort chez Xpeng, Tesla conserve ainsi l’avantage sur les prix, ce qui n’est pas négligeable.

Le Xpeng G9 à partir de 59 990 €

Pour ce qui est du G9, le grand SUV est disponible dès 59 990 € en version Autonomie Standard de 350 ch (propulsion) et 63 990 € en version Autonomie Étendue. On retrouve une nouvelle fois en haut du panier La variante Performance, ici de 575 ch et au prix de 73 990 €.

Le nouveau Xpeng G9 (2025) // Source : Xpeng

À l’instar de son petit frère, le G9 est « all inclusive ». En option, l’intérieur premium comprenant une sellerie en cuir Nappa, les quatre sièges massants et le système audio avancée est vendu 3 990 €, tandis que le crochet d’attelage est à 1 290 €. Une peinture différente coûte 1 000 € et des jantes de 21 pouces (20 pouces de série) sont aussi proposées au catalogue, à 1 290 €.

Le nouveau Xpeng G9 (2025) // Source : Xpeng

Dans sa déclinaison la plus endurante Autonomie Étendue équipée d’une batterie LFP de 93,1 kWh, le Xpeng G9 peut parcourir jusqu’à 585 km WLTP, soit 15 km de plus qu’auparavant. Sur le même accumulateur, le modèle Performance revendique une autonomie de 540 km. Enfin, la version entrée de gamme du grand SUV chinois peut rouler jusqu’à 502 km WLTP sur une seule charge avec sa batterie LFP de 79 kWh.

