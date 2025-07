Lecture Zen Résumer l'article

Mercedes offre une version Shooting Brake à la nouvelle CLA électrique. À la clé : plus d’espace, mais une autonomie légèrement inférieure. Le prix à payer pour se donner toutes ses chances face aux SUV ?

On peut dire que Mercedes a frappé fort lorsqu’il a dévoilé le 13 mars la troisième génération de CLA, passant pour la première fois le cap du 100 % électrique. La recette ? Un look de concept-car, mais surtout une autonomie gigantesque avoisinant presque 800 km. De quoi se hisser à la deuxième place de notre classement des voitures électriques avec le plus d’autonomie en 2025.

Quatre mois plus tard, le 15 juillet, le constructeur à l’étoile présente la fameuse déclinaison break baptisée « Shooting Brake » du CLA électrique. Subjectivement plus réussie et objectivement plus pratique, cette version est sans doute celle qui pourra causer le plus de torts aux incontournables des dernières années : les SUV.

Une ligne de toit plus étirée pour la Mercedes CLA Shooting Brake

Avec sa silhouette ultra-aérodynamique et ses 142 étoiles sur la calandre (comptez-les, vous allez voir), la Mercedes CLA affiche un dessin toujours aussi futuriste et proche de son concept CLA Vision de 2023. La version Shooting Brake est strictement identique jusqu’à environ la moitié de la carrosserie, puis se distingue naturellement par son élégante ligne de toit étirée qui plonge doucement vers les feux arrière.

La nouvelle Mercedes CLA Shooting Brake (à gauche) et la Mercedes CLA berline (à droite) // Source : Mercedes

Côté dimensions, la Mercedes CLA Shooting Brake est aussi longue (4,72 m) et large (1,85 m) que la déclinaison berline. Idem pour la hauteur qui culmine à 1,47 m et l’empattement donné pour 2,79 m.

La CLA Shooting Brake est aussi pratique qu’un SUV ?

Toutefois, ce qui nous intéresse véritablement ici est le volume de coffre du break allemand : 455 litres. C’est 50 litres de plus que la berline. Le frunk à l’avant vient compléter la capacité d’emport avec 101 litres. À titre comparatif, le Peugeot E-3008 propose entre 470 et 520 litres selon la motorisation.

La nouvelle Mercedes CLA Shooting Brake // Source : Mercedes

En plus du volume plus important, la praticité de cette carrosserie réside également dans la manière d’accéder au coffre, par le biais d’un hayon — comme un SUV — et non d’une malle plus étroite. À noter que Mercedes parle de volume « sous tablette ». La capacité de chargement peut donc être plus généreuse en retirant la plage arrière. Par ailleurs, une fois la banquette repliée, on obtient 1 290 litres.

Le coffre de la Mercedes CLA Shooting Brake // Source : Mercedes

Un toit panoramique inédit pour la Mercedes CLA Shooting Brake

Dans l’habitacle, il est quasiment impossible de savoir si vous êtes assis à bord de la berline ou du break. Si vous penchez votre tête vers le haut, vous trouverez de série un toit panoramique inédit. En option, celui-ci peut être opacifiant à la demande et rétro-éclairé grâce à 158 étoiles incrustées. Ça donnerait presque envie de faire du camping dans la CLA.

En option, le toit de la Mercedes CLA Shooting Brake peut s’illuminer // Source : Mercedes

Pour le reste, l’intérieur fait toujours la part belle aux écrans avec un affichage pour le conducteur de 10,25 pouces, une dalle tactile de 14 pouces au centre et un troisième écran pour le passager en option (14 pouces également).

Moins d’autonomie pour la Mercedes CLA Shooting Brake

La ligne de la Mercedes CLA Shooting Brake est certes plus dynamique, mais elle est aussi moins aérodynamique que celle de la berline. Par conséquent, l’autonomie se retrouve légèrement pénalisée. La marque annonce jusqu’à 761 km d’autonomie selon le cycle WLTP pour le modèle propulsion CLA 250+, soit 31 km de moins que la berline.

La nouvelle Mercedes CLA Shooting Brake // Source : Mercedes

En version quatre roues motrices CLA 350 4 MATIC, l’autonomie tombe à 730 km, soit 40 km de moins qu’en berline. Pour rappel, les deux motorisations, de 272 ch et 354 ch respectivement, embarquent une batterie NMC de 85 kWh. La recharge sur borne rapide à une puissance maximale de 320 kW permet, selon Mercedes, de récupérer entre 300 et 310 km d’autonomie en seulement 10 minutes.

Pour le moment, les tarifs restent inconnus. Pour mémoire, la Mercedes CLA standard débute à 53 450 € et peut grimper à 67 950 €.

