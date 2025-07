Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Que ce soit pour vos trajets en ville ou vos balades à la campagne, Decathlon propose une large gamme de vélos électriques performants et endurants. À l’occasion des soldes d’été, le Riverside 500 E, un VAE tout chemin, tombe sous la barre des 500 €.

Le vélo électrique tout chemin Decathlon Riverside 500 E est habituellement vendu 1 299 € sur le site de Decathlon. Pour les soldes, il est proposé au prix de 499 € en taille XL (la taille L étant en rupture de stock).

Vous pouvez de plus, sous conditions, bénéficier d’une aide de l’État afin de baisser un peu plus le prix de votre VAE. Vous trouverez toutes les informations sur la page dédiée à la prime à la conversion.

C’est quoi, ce vélo électrique de Decathlon ?

Le Riverside 500 E est un vélo électrique au design classique et qui pèse 23 kg, batterie incluse. Le deux-roues est très maniable, et la conduite souple est idéale pour circuler en ville. La position redressée et la selle Ergofit Trekking 500 maintiennent le dos droit pour une position optimisée si vous prenez des chemins un peu moins plats. Malgré l’assise confortable, les trajets plus bosselés sur chemins se sentiront un peu plus. Heureusement, les pneus renforcés de 28 pouces permettent d’amortir la plupart des chocs.

Avec un moteur brushless de 250 W au couple de 42 Nm, situé dans le moyeu de roue arrière, le vélo de Decathlon délivre une assistance suffisante pour la plupart des routes et des chemins. Il s’accompagne de freins à disques hydrauliques qui procurent une bonne sensation de sécurité. Attention toutefois en campagne, où les freinages secs sur route abîmée peuvent secouer un peu.

Est-ce que ce VAE de Decathlon vaut pour les soldes d’été ?

C’est une très bonne affaire à moins de 500 €, en sachant qu’il était affiché à 900 € en promotion lors des soldes d’hiver. Le Riverside 500 E possède plusieurs modes de conduite qui fournissent une assistance douce ou modérée, jusqu’à 25 Km/h. Niveau autonomie, comptez 90 km avec le mode 1, 80 km en mode 2, et 50 km avec le mode le plus puissant, à réserver pour les montées.

Une alternative pour la ville ?

Si vous cherchez surtout un vélo pour circuler en ville, le modèle plus premium Elops 920 E Connect est en ce moment au prix de 1 599 € au lieu de 1 899 €. Équipé d’un moteur central Brose 36V 250W au couple de 50 Nm, l’assistance fournie peut monter jusqu’à 280 % en mode Sport. Sa conduite souple est parfaite pour la ville, et le VAE procure un grand confort. Son autonomie est de 50 km minimum et 90 km maximum. Il est de plus équipé de fonctions connectées, un système d’alerte en cas de vol, ou encore un service de géolocalisation.

