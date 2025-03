Lecture Zen Résumer l'article

Elon Musk a organisé une réunion surprise chez Tesla pour tenter de calmer les investisseurs inquiets. Entre envolées lyriques, promesses ressassées et autosatisfaction, il a surtout esquivé les vrais problèmes. Un discours rassurant… ou un nouvel écran de fumée ?

Elon Musk a tenu une réunion surprise pour Tesla dans la nuit du 20 au 21 mars 2025. Pendant le direct, diffusé sur les réseaux sociaux, il apparaît face à quelques dizaines d’employés qui exultent à chaque annonce du chef d’entreprise. Le cadre est minimaliste, et le discours déjà bien connu, pourtant quelques déclarations montrent qu’Elon Musk n’est toujours pas connecté à la même réalité que le reste du monde.

Cette prise de parole est une tentative évidente (voire désespérée) de rassurer les investisseurs, « gardez vos actions » leur dit-il en promettant que l’avenir sera radieux. Entre autopromotion, envolées lyriques sur l’IA et répétition de promesses déjà entendues et jamais tenues, le patron de Tesla a surtout esquivé les vrais problèmes. De quoi rassurer ? Ou d’inquiéter encore plus ?

Le Model Y sera la voiture la plus vendue en 2025

Tesla traverse une mauvaise passe. Entre la chute des livraisons et le boycott lié aux prises de position de Musk, Tesla est loin de son âge d’or. Si l’épisode de téléachat à la Maison-Blanche et les appels des Républicains à soutenir Tesla ont réussi à enrayer la chute de l’action, tous les investisseurs ne sont pas convaincus que cela sera suffisant.

Elon Musk reste persuadé que le nouveau Model Y sera le modèle le plus vendu dans le monde en 2025. Le premier trimestre ne va pas aider le modèle à atteindre cet objectif, car il débute seulement ses premières livraisons, mais Elon Musk semble avoir foi dans les trois autres trimestres. L’avenir dira s’il a vu juste ou s’il s’est montré, comme à son habitude, trop optimiste.

Nouveau Model Y dans un centre commercial de Berlin // Source : Tesla europe

Néanmoins, il n’en oublie pas les autres modèles : « achetez aussi Model 3, c’est une bonne voiture » a-t-il ajouté entre deux rires contrits. Le Cybertruck a également eu droit à la promotion de ses qualités, mais, bien sûr, pas un mot sur le rappel en cours. Pas un mot non plus sur d’éventuels modèles plus abordables à venir.

Des ambitions XXL pour faire oublier la tempête

L’intervention de Musk a ressemblé à une prédication plus qu’à un plan concret, un peu à l’image des Master Plan. Parmi ses annonces les plus fracassantes :

Des millions de Tesla autonomes qui sillonneront les routes du monde d’ici cinq ans (avec les autorisations des législateurs) ;

Des millions de camions Tesla Semi sur les routes ;

Les premières livraisons du « meilleur robot du monde » : Optimus, dès cette année ;

Des robots qui seront également produits par millions (100 millions même selon Elon Musk) les prochaines années ;

Sans oublier les avancées de Tesla en conduite autonome, en IA et sur les Megapacks.

Tesla Optimus @Vivatech // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le problème ? Ces annonces sont loin de répondre aux inquiétudes du moment. Il est difficile de voir autre chose qu’un mirage conçu pour capter l’attention des investisseurs. Face à des actionnaires inquiets, Musk aurait pu exposer un plan de relance solide, recentré sur l’automobile. Il a préféré jouer sur l’émotion et une vision à long terme, sans aborder les difficultés immédiates.

Pire, ses réponses à certaines questions ont semblé déconnectées de la réalité, avec des déclarations surréalistes sur un jet VTOL électrique Tesla, les hyperloops et les gigapresses énormes pour faire sortir des voitures toutes les 5 secondes des chaînes de montage.

Cette conférence relevait plus de l’autopromotion, y compris pour ses autres entreprises (Starlink, SpaceX, Hyperloop, Grok, XAI…). Rien de bien concret à se mettre sous la dent.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama