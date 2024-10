Lecture Zen Résumer l'article

Promis par Elon Musk depuis 2017, le Tesla Roadster n’existe toujours pas. Pourtant, des clients ont versé un acompte pour réserver le modèle. Elon Musk a de nouveau été confronté à la question lors de la conférence de Tesla sur les résultats du 3e trimestre 2024.

« Que se passe-t-il avec le Tesla Roadster ? » : la question revient quasiment tous les trimestres, lors de la conférence des résultats financiers de Tesla. La réponse d’Elon Musk est toujours sensiblement la même : le projet avance, et on en saura plus bientôt.

Lors de la conférence financière du 23 octobre 2024, cela n’a pas manqué. Elon Musk a été une nouvelle fois confronté à la question. Néanmoins, sa réponse est un peu différente de d’habitude, et surtout, elle a un goût un peu amer pour les fans de la marque.

Le Tesla Roadster, un projet qui avance (ou pas)

Elon Musk a souvent utilisé les avancées sur le projet de Roadster comme diversion. Les informations arrivent ainsi au compte-goutte, au travers de communications improbables sur le projet. Les dernières annonces un peu solides remontent au mois de février. Elon Musk avait alors osé comparer ce modèle à une fusée, avec des éléments communs à SpaceX, plutôt qu’à une voiture conventionnelle. Il avait d’ailleurs promis à cette occasion un 0 à 100 km/h en 1 seconde. Ces déclarations n’étaient pas faites au hasard : elles faisaient suite à l’abandon du projet de voiture électrique autonome d’Apple.

Le Tesla Roadster devait faire mordre la poussière à tous les concurrents (en 2017)… // Source : Tesla

Quant au calendrier annoncé à ce moment-là, il était tout aussi fantaisiste que les dernières caractéristiques communiquées. En février, le patron de Tesla disait que le nouveau Roadster serait présenté fin 2024 pour des livraisons en 2025.

À deux mois de la fin de l’année, la question allait forcément revenir comme un boomerang. Elon Musk a, comme souvent, répondu : « Nous sommes sur le point d’en finaliser la conception. Ce sera vraiment quelque chose de spectaculaire. » Un discours déjà trop fréquemment entendu dans la bouche de l’entrepreneur.

Le Roadster n’est pas la priorité de Tesla

Cependant, il y a un peu de changement dans la réponse du patron de Tesla. Il a également ajouté : « Nous aimerions tous travailler sur la Tesla Roadster (la prochaine génération), c’est super amusant. Et nous y travaillons, mais cela doit passer après les choses plus sérieuses qui ont un impact plus important sur le monde. »

Il faut comprendre que le Roadster n’est absolument pas prioritaire pour Tesla. Pourtant, l’excuse de la pandémie et du développement du Cybertruck sont loin derrière. Cependant, Tesla continue d’avancer un projet après l’autre. Heureusement, les autres constructeurs ne font pas de même. La nouvelle lubie est le Cybercab, laissant le Roadster relégué parmi les projets en sommeil auxquels ne sont consacrées que quelques heures occasionnellement (généralement, à quelques jours des réunions avec les investisseurs ou actionnaires).

Tesla Roadster avant qu’Elon Musk le transforme en voiture fusée volante. // Source : Tesla

Le problème n’est pas tant d’avoir promis un modèle qui n’a toujours pas vu le jour, mais d’avoir encaissé l’argent des clients pour réserver le Roadster dès 2017. Il ne s’agit pas de quelques centaines d’euros, mais bien de plusieurs dizaines de milliers. À la réservation, un premier versement de 4 000 € était exigé immédiatement, puis un autre versement de 43 000 € devait être réalisé sous les 10 jours. C’est ce point de détail qui fait un peu grincer des dents, et Elon Musk en est bien conscient.

Il a d’ailleurs pensé à remercier les clients pour leur patience et précisé qu’il ne les a pas oubliés, à sa manière : « J’ai pensé revenir vers nos détenteurs d’une ancienne réservation du Tesla Roadster… » Néanmoins, il ne l’a pas fait. Quelle est la pirouette, cette fois ? « La raison pour laquelle il n’est pas encore sorti, c’est parce que le Roadster n’est pas seulement le glaçage sur le gâteau, c’est la cerise sur glaçage du gâteau. Notre principale mission est d’accélérer les progrès vers un avenir durable, en essayant de faire en sorte que l’avenir soit probablement bon pour l’humanité et pour la Terre. »

Un message que certains traduiront sans doute par : Les riches clients de Tesla peuvent bien attendre pour avoir leur joujou, il faut sauver l’humanité avant. Il n’est pas certain que le message soit bien accepté, cette fois.

