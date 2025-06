Lecture Zen Résumer l'article

Tesla a lancé ses robotaxis à Austin, aux États-Unis, avec une mise en scène bien huilée : invités triés sur le volet, zone de test réduite, expérience superficielle et quelques bugs excusés un peu trop facilement. Est-ce vraiment aussi bluffant que ce que la marque veut faire croire ?

Une dizaine de robotaxis de Tesla sillonnent officiellement les rues d’Austin au Texas depuis le 22 juin 2025, malgré une demande de report de certains Démocrates locaux. Derrière la démonstration de force souhaitée par Tesla, le résultat est quand même à tempérer. Il n’y a qu’une dizaine de véhicules mis en circulation et ils sont restreints à une zone très limitée de la ville, qui ne comprend pas le centre-ville.

Pour Elon Musk, les premières courses de ses véhicules autonomes marquent « l’aboutissement d’une décennie de travail acharné », comme le rapporte Reuters. Pour autant, inviter une vingtaine d’influenceurs fans de la marque à tester le service n’est pas réellement une plongée dans le grand bain pour le service.

Tesla robotaxi : une démonstration trop cadrée pour être honnête ?

Les vidéos partagées par les fans de Tesla sur X et Youtube montrent dans l’ensemble des trajets fluides, exempts de rebondissements. Les interactions avec l’application pour commander la course semblent aisées. L’expérience apparaît satisfaisante dans ces publications sur les réseaux sociaux, au même niveau que ce que peuvent proposer les services de taxis autonomes Waymo, fonctionnant depuis plusieurs années à San Francisco (et d’autres villes).

Course en Robotaxi Tesla dans les rues d’Austin (Texas). // Source : Sawyer Merritt sur X

Cependant, l’objectivité du test est probablement trompeuse, pour plusieurs raisons :

ce sont des utilisateurs pro‑Tesla,

briefés par les équipes responsables du projet en amont de leur course,

évoluant dans un environnement géofencé (zone mémorisée par le système Tesla),

sous une météo clémente (le service ne fonctionne apparemment pas par mauvaise météo),

encadrés par un système de secours (télé-opérateur à distance + safety monitor à bord du véhicule).

Plus qu’un vrai lancement, c’est un bêta-test déguisé, avec des utilisateurs soigneusement sélectionnés. La marque a même intégré une fausse option pour laisser un pourboire (comme sur les autres applications comme Uber), qui renvoie vers une page « je plaisante ». Tout a semble-t-il été pensé pour le buzz.

Les petits couacs qui prouvent que tout n’est pas encore au point

Plusieurs incidents se sont glissés dans les démonstrations diffusées sur les réseaux sociaux, comme l’a remarqué Electrek. C’était notamment le cas dans la vidéo diffusé par Tesla Daily, dans laquelle le véhicule a entamé un virage prématuré par rapport à la navigation, puis a eu une hésitation en plein milieu du carrefour, avant de changer de cap en roulant quelques secondes dans la voie opposée. Heureusement, aucun véhicule n’arrivait en face.

Le robotaxi Tesla s’emmêle les pinceaux et roule à contre-sens. // Source : Tesla Daily sur Youtube

Un autre utilisateur du service, Dirty Tesla, a cliqué sur le bouton d’interruption de la course un peu avant d’atteindre le point d’arrivée défini en amont. Un véhicule Waymo aurait certainement cherché un endroit sécurisé pour s’arrêter dans cette situation. Le véhicule Tesla, lui, s’est arrêté au milieu de la route dans un virage. Il a fallu que les téléopérateurs reprennent la main pour débloquer la situation.

Un autre détail attire l’attention, cette fois dans les vidéos de Sawyer Merritt : les robotaxis de Tesla ne viennent pas vraiment jusqu’à l’utilisateur, c’est lui qui doit rejoindre le véhicule, quitte à devoir traverser la rue. Si les robotaxis cherchent toujours un endroit « sécurisé » pour se garer en double file en attendant le client, il y a quand même d’autres possibilités que ce que les démonstrations ont montré. En tout cas, c’est ce que fait la concurrence.

Une menace pour les autres services de taxis autonomes ?

Ce lancement est surtout un pas symbolique pour Tesla. Il reste à connaître quand la marque va ouvrir réellement son service à une clientèle bien moins complaisante pour pouvoir juger de sa qualité. D’ici là, Tesla aura probablement corrigé les erreurs observées durant ces premières courses largement relayées sur les réseaux. Néanmoins, Waymo et Zoox ne sont pas sans critique non plus : ils ont tous connu des incidents, à différents niveaux de gravité pour les passagers.

Tesla reste dans la course, mais à qui profite ce premier round ? Aux investisseurs, d’abord : le titre devrait bondir en bourse après ces démonstrations à plusieurs millions de vues. Tesla reste attendue au tournant et les premiers couacs de taille feront certainement les gros titres.

