Un prototype du YU7 Ultra aurait été surpris en Chine lors de tests routiers. Après la Xiaomi SU7 Ultra, le SUV devrait aussi avoir sa version ultra-sportive.

Le patron de Xiaomi, Lei Jun, n’a pas encore officialisé l’idée de commercialiser un YU7 Ultra. La commercialisation du nouveau YU7 vient juste de débuter. Néanmoins, des prototypes camouflés auraient été repérés en Chine. Le média CarNewsChina a republié des images qui ne laissent pas de place au doute qu’un YU7 Ultra est déjà bien avancé.

Plusieurs indices confirment qu’il ne s’agit pas d’un simple mulet du YU7 dont le camouflage aurait été laissé pour semer le doute. Une version musclée, conçue pour venir concurrencer les SUV électriques les plus performants du marché chinois, serait bien déjà presque finalisée.

Un YU7 dopé à la sauce SU7 Ultra ?

Sous le feu des projecteurs, Xiaomi peut difficilement réussir à garder des véhicules secrets. Tous les gestes de l’entreprise sont désormais autant scrutés que ceux de Tesla. Forcément, si un nouveau véhicule camouflé est identifié comme l’un des modèles de la marque, cela fait rapidement le tour des réseaux sociaux chinois. C’est ce qu’il s’est passé avec ce YU7 dont quelques détails ont rapidement capté l’attention et révélé le pot aux roses.

Prototype de Yu7 Ultra surpris en Chine // Source : Weibo

Selon les premières observations, Le SUV conserverait la base du design du YU7, tout en s’en différenciant sur plusieurs points. Plusieurs éléments le distinguent déjà de la version standard : les voies élargies, les jantes 21 pouces et les disques de frein en carbone-céramique. Il manque cependant l’aileron nécessaire à une vraie version Ultra, ce qui peut mettre le doute sur l’intérêt de ce prototype circulant en Chine.

On peut sans mal imaginer que Xiaomi puisse greffer les éléments techniques de la SU7 Ultra dans un autre modèle de la même trempe. Une approche classique pour une version « Ultra » : plus de puissance, plus de présence visuelle et une fiche technique qui fait tourner les têtes.

Possible Yu7 Ultra camouflé en test routier // Source : Weibo

Il reste quand même à attendre la confirmation officielle. Néanmoins, si des véhicules sont déjà en phase de tests routiers, cela ne devrait plus trop tarder. Lei Jun n’a pas commenté les prototypes sur son compte Weibo, alors qu’il aurait pu temporiser en niant leur existence. Ce silence semble confirmer que tout suit son cours chez Xiaomi et que la marque communiquera en temps voulu.

Une gamme électrique qui s’étoffe très (trop ?) vite

Si le YU7 Ultra est bel et bien en préparation, Xiaomi confirme son intention de ne laisser aucune miette à ses concurrents. La filiale dédiée aux voitures électriques a été fondée en mars 2021, et en moins de 3 ans la marque a pu dérouler une gamme de produits :

Décembre 2023 : présentation officielle de la berline électrique Xiaomi SU7

Mars 2024 : ouverture des ventes et premières livraisons

Février 2025 : lancement de la berline sportive SU7 Ultra, avec des livraisons dès le mois de mars

Mai 2025 : présentation et lancement commercial du SUV Xiaomi YU7

Lei Jun lors de la présentation de la SU7 Ultra en 2025 // Source : Xiaomi

En quelques mois, la gamme du constructeur s’est rapidement étoffée. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter puisque d’ici à la fin de l’année, un nouveau modèle à motorisation à prolongateur d’autonomie (EREV) devrait aussi être présenté. Si l’on ajoute cette possible déclinaison sportive YU7 Ultra, cela porterait à cinq les présentations en l’espace de 2 ans. On est clairement sur un rythme beaucoup plus soutenu que Tesla, ainsi que les autres constructeurs occidentaux.

Mais cette multiplication de modèles pourrait aussi poser la question de la lisibilité de la gamme et de sa capacité industrielle à suivre. Xiaomi doit encore consolider ses lignes de production (déjà sous tension) et satisfaire une clientèle chinoise exigeante, avant même de songer sérieusement à l’international.

Si le YU7 Ultra confirme ses ambitions techniques, il pourrait devenir un rival crédible face à des SUV sportifs comme le Tesla Model Y Performance, le Tesla Model X Plaid, le Zeekr 001 FR ou le Nio ES7.

