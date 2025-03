Lecture Zen Résumer l'article

C’est désormais officiel, les 25 % de droits de douane sur les voitures et leurs pièces vont être appliqués par les États-Unis. Cela ne concernera pas uniquement le Canada et le Mexique, mais bien le monde entier. Même si Elon Musk est le soutien indéfectible de Donald Trump, Tesla ne va pas y échapper.

Donald Trump a une nouvelle fois frappé. Comme nous vous le rapportions au début du mois de mars, les États-Unis vont imposer 25 % de droits de douane sur absolument tous les produits importés du Canada et du Mexique. Cependant, l’industrie automobile avait eu droit à un petit répit grâce à Stellantis, Ford et General Motors. Le voilà qu’il arrive à son terme, a annoncé le Président américain dans une allocution le 26 mars 2025.

Le tenant de la Maison-Blanche est même allé encore plus loin en élargissant ces taxes supplémentaires à tous les produits importés dans le pays, et non exclusivement ceux en provenance du Canada et du Mexique. De quoi donner des sueurs froides aux constructeurs automobiles du monde entier, pour qui les États-Unis représentent un marché important. La mesure prendra effet le 2 avril.

Tant pis pour le soutien, Tesla va subir

Donald Trump est intraitable, même avec son plus grand soutien Elon Musk. Pour éviter de payer les 25 % de droits de douane, il faut absolument que la voiture soit Made in USA dans son intégralité. C’est-à-dire que même les pièces qui la composent doivent venir des États-Unis, ce qui n’est pas le cas des Tesla vendues sur le continent américain.

La Gigafactory de Tesla au Texas. // Source : Tesla

Selon un rapport de l’agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière (NHTSA), entre 20 et 25 % des pièces nécessaires à la fabrication des Tesla Outre-Atlantique sont importées du Mexique. Ce n’est pas tout, car ce document ne sépare pas la provenance du reste des pièces, dont certaines viennent du Canada également. Il est donc impossible pour Tesla d’échapper à cette nouvelle politique douanière.

Et les autres constructeurs dans tout ça ?

Bien évidemment, Tesla n’est qu’un constructeur parmi tant d’autres. Des acteurs majeurs du marché local, comme GM et Ford (ceux qui avaient obtenu le répit, rappelez-vous), vont subir de plein fouet ses nouvelles taxes. Selon les analystes de l’Anderson Economic Group, le prix des voitures électriques pourrait augmenter de 12 000 dollars. Les gammes de modèles carburant à l’électricité commencent à s’étoffer là-bas et nombreux sont ceux assemblés en dehors du territoire. Certains sont fabriqués au Mexique (Honda, Chevrolet/GM, Ford…), d’autres en Corée du Sud (Hyundai) et au Japon (Toyota).

Les constructeurs allemands seront également touchés par les 25 % de taxes supplémentaires. // Source : Audi

Les marques européennes aussi vont être concernées, surtout les Allemandes. Audi, BMW, Mercedes et Volkswagen seront ainsi les plus touchés. Encore une fois, il ne s’agit pas uniquement d’assembler ses voitures aux États-Unis, il faut que les pièces le soient également. Une voiture pourra donc être taxée selon le ratio de pièces fabriquées dans le pays ou non : « Les droits de douane de 25 % ne s’appliqueront qu’à la valeur de leur contenu non-américain », peut-on lire dans le communiqué du gouvernement.

Allez-vous payer votre voiture électrique plus cher ?

Pour nous, Européens, les prix des Tesla ne devraient pas augmenter puisque cette mesure ne s’applique qu’aux États-Unis, ses modèles vendus chez nous étant fabriqués en Allemagne (Model Y) ou en Chine (Model 3). À moins de vouloir compenser les pertes en Amérique, rien ne devrait bouger. On le sait, la politique de prix de la marque peut parfois se montrer très fluctuante.

Les prix des voitures électriques ne devraient pas fluctuer suite à cette nouvelle politique. // Source : Tesla

Idem pour les voitures électriques de marques européennes. Une Audi ou BMW électrique ne coûtera pas plus cher en raison des droits de douane de Donald Trump. En revanche, il est évident que la santé des constructeurs ne va pas s’améliorer.

