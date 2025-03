Lecture Zen Résumer l'article

Reportée à de nombreuses reprises, la commercialisation du nouveau Tesla Roadster n’est toujours pas dans les cartons. Pourtant, il est toujours possible de réserver la voiture pour le prix d’une Model 3.

Dans le monde des voitures de sport et de luxe, réserver un futur modèle avant même qu’il existe vraiment est assez répandu. Pour son Roadster 2.0, Tesla a ainsi opté pour la même stratégie.

La sportive électrique est disponible à la réservation depuis sa présentation en novembre 2017, et c’est toujours le cas encore aujourd’hui, 8 ans plus tard, sur le site officiel de la marque. Plusieurs internautes se sont fait la remarque ces derniers jours et nous avons voulu vérifier si c’était aussi le cas en France.

Le prix d’une Model 3 en guise d’acompte

Tesla ne rend pas forcément très accessible la page dédiée au Roadster (à raison ?). Il faut se rendre dans l’onglet des véhicules et trouver dans la liste à droite le fameux lien. On est en suite redirigé vers ce qui devait représenter le renouveau de la marque, son Graal. À côté de quelques performances théoriques ahurissantes tel que le 0 à 100 km/h en 2,1 secondes, une vitesse max de 400 km/h et 1 000 km d’autonomie, on est invité à cliquer sur le bouton « Réservez ».

Le Tesla Roadster peut toujours être réservé. // Source : Tesla

En l’échange d’un premier acompte de 4 000 €, suivi d’un second paiement de 39 000 € à effectuer dans les 10 jours, vous pouvez faire partie des premiers à recevoir le futur Roadster. Avec 43 000 € au total, la réservation coûte donc plus cher qu’une Model 3 Propulsion (39 990 €). Même si vous aviez le compte en banque adéquat, on vous déconseillerait de le faire.

Quand sortira le Tesla Roadster ?

Promis pour 2020, le Tesla Roadster avait été repoussé à l’année suivante. puis de nouveau la suivante et ainsi de suite, pour au final faire parler de lui pour la dernière fois en 2024 — une époque où Elon Musk communiquait encore activement sur ses véhicules.

Le Tesla Roadster. // Source : Tesla

Bien qu’aucune nouvelle date (potentiellement repoussée) n’ait été dévoilée, le développement du Roadster serait toujours bien en cours et la voiture sera commercialisée. L’ingénieur en chef chez Tesla, Lars Moravy, indiquait dans une interview en février 2025 : « Nous travaillons actuellement avec SpaceX sur ce sujet. Les propulseurs à gaz froid sont super cool et ils permettent de briser les lois de la physique des moteurs. Je vous promets qu’il (le nouveau Roadster) sortira. »

En attendant, les rumeurs sont plus favorables au lancement d’un modèle Tesla encore plus accessible, qui pourrait être un Model Y au rabais. Le marché attend plus ce type de voiture plutôt qu’une sportive à plus de 200 000 €…

