Le 4 mars 2022, Elon Musk annonçait avoir acheté 73,5 millions d’actions Twitter, soit 9,2 % de l’entreprise. 21 jours plus tard, le 25 mars 2022, Twitter officialisait son rachat par le milliardaire américain. Une opération historique, digne d’un coup de génie.

Fin 2022, Elon Musk deviendra le patron de Twitter. En un peu moins d’un mois, le patron de Tesla et de SpaceX a réussi un des « coups » les plus impressionnants de l’histoire de la tech. Il a d’abord investi, puis accepté un accord à l’amiable, l’a trahi, a annoncé son intention de racheter l’entreprise, a intensifié la pression et, finalement, a gagné. Une histoire hors norme, digne d’un film, que l’on vous raconte dans notre dernière vidéo sur Numerama :

21 jours pour faire craquer Twitter

Rares sont les rachats aussi rapides, et encore moins aussi médiatisés. Entre le moment de la première annonce et l’officialisation du rachat, seulement 21 jours se sont écoulés. Numerama a couvert avec beaucoup d’attention cette histoire. Voici la liste de nos articles dans l’ordre chronologique :

Dans l’histoire de la tech, ce rachat devrait laisser des traces. On imagine beaucoup d’entreprises se protéger pour se rendre moins vulnérables. En attendant, Numerama continuera de suivre avec beaucoup d’attention le rachat de Twitter par Elon Musk.