Malgré un rebond le 12 mars, l’action Tesla a perdu 48 % de sa valeur en trois mois. Une conséquence du nouveau rôle politique d’Elon Musk et de ses gestes polémiques, alors que le milliardaire semble convaincu qu’il doit transformer les États-Unis. Certains s’inquiètent des conséquences que pourrait avoir une chute de Tesla sur les autres entreprises de Musk.

Délaissée par Elon Musk et boycottée par une partie de ses potentiels clients, Tesla connait une crise inédite. L’entreprise qui a popularisé la voiture électrique est désormais associée à Donald Trump et à la révolution politique et autoritaire d’Elon Musk, qui dispose de pouvoirs inédits aux États-Unis grâce à son semi-ministère DOGE. Les voitures Tesla, longtemps boudées par les conservateurs, sont désormais associées au mouvement MAGA. Le président des États-Unis a même décidé d’en acheter une devant les caméras pour apporter son soutien à son allié, ce qui risque encore plus de polariser la marque.

Après une hausse record en novembre 2024, l’action Tesla s’est effondré entre décembre, son pic historique, et mars 2025. L’entreprise a quasiment perdu la moitié de sa valeur, même si les fluctuations boursières sont courantes. Elon Musk peine à rassurer et délaisse de plus en plus l’entreprise qui a fait sa renommée, avec de potentielles conséquences inédites.

Sur Twitter, certains s’interrogent sur les conséquences de la baisse de l’action Tesla sur Musk. // Source : X

Elon Musk a des prêts bancaires liés à l’action Tesla

Sur les réseaux sociaux et dans quelques médias, on lit régulièrement qu’Elon Musk a perdu X milliards d’euros en 24 heures. Une affirmation lourdement exagérée, puisque la fortune d’un être humain ne se détermine pas par son portefeuille d’actions. L’action Tesla monte et descend, avec peu de conséquences sur le compte en banque de son dirigeant principal.

En revanche, la baisse de l’action Tesla pourrait provoquer des problèmes inédits pour les autres activités d’Elon Musk. Lors du rachat de Twitter en 2022, Elon Musk n’avait pas seulement utilisé sa fortune personnelle pour acquérir l’entreprise. Sur les 44 milliards de dollars de l’opération, une moitié provient de prêts bancaires. Elon Musk avait envisagé un montage impliquant des millions d’actions Tesla, pour réduire ses dépenses. Le problème est que ces actions, si elles venaient à baisser encore plus dans un contexte politique toujours plus chaud, pourraient entraîner la rupture du prêt.

Elon Musk a racheté Twitter en 2022 pour 44 milliards de dollars. // Source : Numerama

Cette situation met-elle en danger Elon Musk, comme certains de ses détracteurs semblent le prédire ? La réalité est beaucoup plus nuancée. En réalité, Elon Musk a anticipé ce scénario. S’il souhaitait financer la majorité du rachat avec des garanties sur les actions au départ, Elon Musk a finalement changé d’avis lors du montage final (aussi pour des raisons de politique interne, pour protéger Tesla). Il a vendu plusieurs milliers d’actions Tesla pour avoir un apport en cash, ce qui a réduit le montant des prêts. Dans l’hypothèse où l’action Tesla chuterait vraiment, Elon Musk devrait rajouter du cash. Mais ça ne devrait pas être un problème pour l’homme le plus riche du monde, même si sa fortune estimée venait à baisser.

Dans le passé, Elon Musk a utilisé les actions Tesla comme garantie personnelle dans d’autres emprunts. Plus de 51 % des actions Tesla détenues par Musk étaient déjà engagées en garantie pour d’autres emprunts personnels avant le rachat de Twitter. Le milliardaire a intérêt à ce que Tesla ne s’effondre pas, mais a de la marge pour limiter les dégâts. Il ne faut pas oublier que Tesla s’est envolé à des sommets ces derniers mois, mais reste une entreprise hautement valorisée. Les – 50 % actuels sont énormes, mais valorisent toujours Tesla autour des 800 milliards de dollars. Ce que l’on ne sait pas est jusqu’où l’entreprise peut descendre.

Trump achète une Tesla à la Maison Blanche : une énième politisation de l’entreprise ? // Source : White House sur X (Twitter)

Dans l’hypothèse où Tesla s’effondre, Elon Musk devrait pouvoir faire évoluer ses prêts personnels et s’en sortir financièrement. En revanche, son statut d’homme le plus riche du monde pourrait être largement compromis, avec une perte de sa super-flexibilité actuelle. Il est encore trop tôt pour imaginer un tel scénario, puisque Tesla reste un acteur précurseur sur de nombreux domaines, dont la robotique, mais un boycott mondial pourrait entraîner l’entreprise dans de nouveaux fonds. Et définitivement causer du tort à Elon Musk.

