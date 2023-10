Le blocage d’un compte sur TikTok n’est pas irréversible. Voici comment débloquer quelqu’un que vous aviez bloqué sur le réseau social.

Il n’est jamais agréable de devoir bloquer des comptes sur les réseaux sociaux, mais cela s’avère parfois nécessaire. En plus de constituer un rempart contre les comptes haineux et le cyberharcèlement, le blocage peut aussi permettre de prendre ses distances avec des personnes de son entourage pendant quelque temps. Cela peut être très utile si l’on vit une rupture familiale ou amicale douloureuse, le temps de passer à autre chose. Il sera toujours temps de renouer le lien plus tard, lorsque la situation s’apaisera.

Si ce moment est venu, voici un tutoriel simple pour débloquer quelqu’un sur TikTok. Sinon, vous trouverez dans cet autre article la méthode à suivre pour bloquer quelqu’un sur TikTok.

Comment faire pour débloquer sur TikTok ?

La procédure est la suivante :

Se rendre sur le profil de l’utilisateur bloqué ;

Appuyer sur la flèche en haut à droite ;

Choisir « Débloquer » dans la liste.

Débloque rapidement un compte sur TikTok. // Source : Captures d’écran Numerama

Après cette manipulation, vous pourrez reprendre les interactions avec le compte auparavant bloqué : messages directs, commentaires, abonnements, mentions j’aime. Sous réserve, évidemment, que ce compte ne vous ait pas non plus bloqué de son côté.

