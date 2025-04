Lecture Zen Résumer l'article

Le réseau social X compte prochainement supprimer les messages privés (DM), qui ne sont aujourd’hui pas sécurisés. Ils seront remplacés par une vraie application de messagerie : XChat.

Twitter n’a pas tout à fait fini sa transformation en X. Certaines fonctionnalités historiques n’ont toujours pas évolué malgré les nombreuses promesses d’Elon Musk. Parmi elles : les messages privés (Direct Messages), que le milliardaire critique régulièrement. Elon Musk rêve de révolutionner les messages modernes et s’imagine notamment concurrencer Gmail avec Xmail.

Dans les prochaines semaines, la fonctionnalité DM de Twitter pourrait disparaître. Mais, contrairement à ce que certains comptes s’amusent à faire croire pour susciter la panique, il s’agit simplement d’un rebranding. Les DM vont être remplacés par XChat, une nouvelle messagerie instantanée intégrée à X.

XChat : le nouveau nom des DM, avec de nouvelles fonctions

D’où vient la rumeur de la fin des DM ? D’un développeur de l’application. Zach Warunek, le 16 avril, a refusé la demande d’un utilisateur de corriger un bug dans les messages privés. Sa justification : « les DM seront supprimés bientôt ». Une déclaration qui a emballé les comptes d’info, qui ont relayé massivement la fin des DM.

Ce que Zach Warunek a oublié de dire, c’est que la fonctionnalité de messagerie privée ne disparaîtra pas complètement.

Le code de la page actuelle va être supprimé, mais un nouveau code, meilleur, va le remplacer. Les DM changeront de nom pour l’occasion, comme l’a confirmé Zach Warunek dans un second tweet. L’idée est d’avoir une messagerie plus moderne plus en phase avec le reste de l’industrie, en tuant la fonctionnalité actuelle.

Les fonctionnalités attendues de XChat // Source : P4mui via X

À quoi pourra bien ressembler XChat, le remplaçant des DM sur X ? P4mui, un internaute français qui adore fouiner dans le code des applications, partage depuis plusieurs mois des images de XChat, qu’il est possible d’activer en jouant avec le code de l’application.

Selon lui, la nouvelle messagerie de Twitter sera chiffrée de bout en bout (comme WhatsApp ou Telegram). Il sera possible d’envoyer des fichiers (on peut seulement envoyer des images, des vidéos ou des GIF actuellement), de supprimer un message pour tous les membres d’une conversation et de créer des messages éphémères.

Un feature flag permet d’activer XChat, mais il s’agit toujours des DM avec un nouveau nom et des nouveautés. // Source : X

Plus original, il serait possible d’ouvrir une conversation sans indiquer que les messages ont été lus.

Pourquoi supprimer les DM pour lancer une autre messagerie ?

Pour le moment, on ignore quand X lancera XChat. On ne sait pas non plus si la messagerie sera seulement présente sur le réseau social ou si elle aura droit à sa propre application. Grok ayant sa propre application, tout est possible. Pour rappel, Elon Musk a récemment vendu X à xAI, son entreprise d’intelligence artificielle.

Les DM sont pollués de spams aujourd’hui. // Source : Numerama

L’intérêt pour X serait aussi de se débarrasser des spams qui polluent les DM. Énormément de bots tentent d’arnaquer les utilisateurs sur fond de conseils financiers, relations sexuelles, etc. L’arrivée d’Elon Musk à la tête du réseau social n’a rien changé à ce phénomène : les spams sont toujours aussi nombreux.

Quant aux DM actuels, on ne sait pas quel sera leur avenir. Il est possible que X trouve un moyen de transférer les conversations actuelles dans XChat pour éviter de les perdre. P4mui dit avoir interrogé un employé qui travaille sur XChat : selon ce dernier, les utilisateurs auront toujours accès aux anciens messages privés.

