D’ici la fin de l’année 2022, Elon Musk sera le propriétaire de Twitter. Vous ne comprenez rien à ce rachat spectaculaire ? Voici des réponses aux questions que vous vous posez peut-être.

Le 25 avril 2022, après 21 jours de manœuvres, Elon Musk a mis la main sur Twitter. Le patron de Tesla et SpaceX s’est engagé à racheter chaque action Twitter en circulation au prix de 54,2 dollars, ce qui lui fera dépenser au total 43 milliards de dollars (21 milliards proviennent de sa future personnelle, le reste de prêts). Ce rachat est historique à bien des niveaux et devrait permettre à Elon Musk de prendre les commandes d’un Twitter sorti de bourse, d’ici la fin de l’année. Il pourra alors effectuer des changements, comme détendre les règles de modération au nom de la liberté d’expression absolue.

Pourquoi Elon Musk rachète-t-il Twitter ? Pourquoi Twitter a-t-il dit oui ? Faut-il se désinscrire du réseau social ? Dans cet article, Numerama vous propose de courtes réponses à toutes vos questions, afin de vous aider à maîtriser le sujet. N’hésitez pas à utiliser le sommaire pour directement aller vers la question que vous vous posez.

Pourquoi Elon Musk a-t-il racheté Twitter ?

Depuis 2017, Elon Musk fait régulièrement des blagues sur son envie de racheter Twitter. Cependant, jusqu’à maintenant, cela ne traduisait pas une vraie envie de prendre les rênes du réseau social. Avec le temps, Elon Musk est devenu l’une des personnalités les plus populaires de la plateforme. Peu de célébrités utilisent Twitter comme lui. Elon Musk est ce que l’on appelle un « troll ». Il adore se moquer, répondre à des inconnus et utiliser son influence pour s’amuser, provoquer, surprendre. On peut aussi apprécier sa proximité avec ses clients, Elon Musk aime répondre aux questions des propriétaires d’une Tesla et est régulièrement moqué pour ses promesses qu’il ne tient pas.

Pourquoi racheter Twitter ? La piste la plus évidente est l’affection que porte Elon Musk à ce réseau social. En tant que gros utilisateur et homme le plus riche du monde, il ne voit pas Twitter comme une entreprise, mais comme une plateforme mondialement utilisée, comme un vecteur d’influence, un moyen de toucher les foules sans le filtre des médias.

La deuxième raison est plus politique. Elon Musk défend une liberté d’expression absolue. Il pense que Twitter est devenu le repère de bien-pensants et veut le « libérer » ce carcan. Enfin, Elon Musk a aussi beaucoup d’argent et est un milliardaire imprévisible, dont on peut difficilement anticiper les actions. Il pourrait aussi donner l’impression que ce rachat est un passe-temps, mais à ce tarif-là, Elon musk sait très bien ce qu’il fait et à des idées forcément bien précises.

Qu’est-ce que la liberté d’expression totale ?

Elon Musk est nostalgique de l’ancien Internet, celui où on pouvait dire n’importe quoi sans jamais être sanctionné, comme si on pouvait tout y faire, hors de portée des États. Une sorte de nouveau continent, en somme (la déclaration d’indépendance du cyberespace témoigne bien de cette ambiance des débuts). Selon lui, les dirigeants des principaux sites servent aujourd’hui un agenda politique. Elon Musk dénonce le « wokisme » et la bien-pensance, quitte à être parfois lui même dans l’excès. Il ne supporte plus ce qu’il vit comme une injustice et a longtemps envisagé de lancer son propre réseau social, un peu comme Donald Trump avec Truth. Sur certains aspects, Elon Musk est devenu le porte-parole d’une pensée ultra conservatrice.

Selon Elon Musk, la liberté d’expression doit être absolue. Si quelqu’un veut raconter des mensonges sur le vaccin ou insulter une autre personne, il devrait pouvoir le faire sans risquer d’être censuré. Dans son Twitter idéal, la modération doit être réduite au strict minimum. Elon Musk lui-même a parfois été accusé de diffuser de la désinformation, notamment en laissant entendre que le Covid-19 n’était pas important. Pourtant, même le premier amendement de la Constitution des États-Unis sur la liberté d’expression ne permet pas tout.

Elon Musk peut-il vraiment tuer la modération ?

Il peut l’affaiblir, mais certainement pas la tuer. Si la liberté d’expression est un concept très élargi aux États-Unis, ce qui devrait lui permettre d’être bien moins strict que la précédente direction (même si Twitter est connu pour son manque de modération). Elon Musk devra rentrer en conformité avec la loi des autres pays. Cela étant, même aux USA, on ne peut pas tout dire. Les appels à la violence, par exemple, sont condamnables. Et condamnés.

Et c'est surtout qu'ici le périmètre du 1er amendement est méconnu. La liberté d'expression US n'est pas aussi absolue qu'on veut bien la présenter de façon simpliste. On doit en répondre devant un juge quand les propos appellent à la violence contre les personnes visées. — Alec ن Archambault (@AlexArchambault) April 26, 2022

En France par exemple, la liberté d’expression s’arrête au moment où l’on nuit à autrui. Dans d’autres pays totalitaires, on imagine aussi très mal Twitter devenir un endroit où l’on peut diffuser tout et n’importe quoi. À un moment donné, Elon Musk devra réaliser que son projet n’est que partiellement réalisable. Les différences possibles avec l’ancien Twitter nous semblent très limitées. L’Internet de 2022 n’est pas celui des années 2000.

Quels sont les autres changements promis par Elon Musk ?

Dans le communiqué officialisant le rachat de Twitter, Elon Musk donne quelques pistes sur ses envies pour Twitter. Il dit notamment vouloir un algorithme open source (ce qui correspond aux demandes des autorités, qui ne veulent plus que les réseaux sociaux se comportent comme des boîtes noires, sans que l’on sache de quelle façon ils fonctionnent), souhaite mettre fin aux bots et aux faux comptes puis veut vérifier l’identité de tous les utilisateurs.

Autre fait intéressant, Elon Musk sortira Twitter de la cotation en bourse au moment du rachat. Cela veut dire que le réseau social ne devra plus être transparent et pourra donc moins valoriser la rentabilité. Si Elon Musk est aussi désintéressé qu’il le dit, cela pourrait rendre Twitter plus agréable à utiliser, en retirant peut-être des encarts publicitaires. Mais nous n’en sommes pas encore là.

43 milliards pour Twitter, est-ce un bon prix ?

Propriétaire de 9,2 % des actions Twitter depuis le 25 mars 2022, Elon Musk a déjà dépensé approximativement 2,9 milliards de dollars dans cette opération. Pour racheter les 90,8 % restants, il va mobiliser environ 43 milliards de dollars, ce qui correspond à toutes les actions actuellement détenues par des actionnaires (il les rachète 54,20 dollars par action, ce qui constitue une plus-value par rapport à leur cours courant). À la fin de cette opération, et sans doute après avoir négocié avec des actionnaires qui souhaiteraient conserver une part dans Twitter , Elon Musk sera le propriétaire de la plateforme.

46 milliards en tout pour Twitter, est-ce une dépense adéquate ? Cela paraît être totalement hors sol. Twitter est dans une bulle depuis longtemps et, en réalité, ne vaut pas grand-chose. Certes, Twitter est très populaire, mais il ne gagne pas d’argent. Son modèle économique est nul, comme en témoigne son chiffre d’affaires annuel de 5 milliards de dollars en 2021. pour autant de dépenses annuelles. Twitter perd de l’argent tous les ans et ne vaut donc pas 46 milliards de dollars, mais c’était le seul moyen de le sortir de bourse. En revanche, au niveau de l’influence, Twitter est puissant.

Pourquoi Twitter a-t-il accepté sa proposition ?

En réalité, Elon Musk ne leur a pas vraiment laissé le choix. Le 25 mars, il a d’abord acheté des millions d’actions pour détenir 9,2% de l’entreprise. Entre le 5 et le 11 avril, Elon Musk a fait croire à Twitter qu’il avait envie de rejoindre leur conseil d’administration, afin de les aider à améliorer le service. Au dernier moment, il les a plantés. Le 14 avril, il a annoncé vouloir racheter 100% de Twitter, provoquant la panique au siège de l’entreprise. Twitter a activé des mesures d’urgence afin d’empêcher Elon Musk de racheter trop d’actions. Quelques jours plus tard, le 22 avril, Elon Musk a annoncé avoir des offres des banques pour financer son projet.

Si Twitter avait dit non à Elon Musk, il serait rentré dans un bras de fer délicat. Le conseil d’administration se doit de servir les intérêts des actionnaires, et l’offre d’Elon Musk était trop généreuse. Pire, Elon Musk lui-même était devenu son plus large actionnaire, ce qui lui permettait de peser sur la direction en cas de désaccord (quitte à couler l’entreprise). Accepter son offre était le plus raisonnable, d’autant plus que le plan de financement de Musk était public et crédible. Twitter a préféré lâcher prise.

Quand est-ce qu’Elon Musk dirigera Twitter ?

La revente de Twitter n’est pas immédiate, d’autant plus que Twitter doit d’abord quitter Wall Street. Twitter dit cependant qu’Elon Musk sera son propriétaire d’ici la fin de l’année 2022. En attendant, la direction ne change pas.

Twitter peut-il encore changer d’avis ?

Généralement, les accords de cette ampleur incluent des clauses spéciales. Twitter s’est engagé, mais Elon Musk peut encore renoncer (ou les deux peuvent s’entendre pour laisser tomber). Si cette hypothèse se produit, il est probable qu’un des deux acteurs doive de l’argent à l’autre, pour rupture d’un contrat. C’est peu probable qu’un tel scénario survienne. Elon Musk ne devrait pas être embêté par les autorités de régulation et devrait donc pouvoir aller au bout du rachat.

Est-ce une bonne chose, ou une mauvaise chose ?

Alors là, difficile de nous prononcer. Sur le papier, il y a assurément du bon à ce changement. Twitter est notamment réputé pour sa lenteur et sa mauvaise direction, Elon Musk peut dynamiser tout ça. La sortie de bourse pourrait aussi permettre à Twitter de ne plus justifier ses dépenses, et donc de faire de meilleurs choix.

Cependant, on peut aussi s’inquiéter de la nature de ce rachat. Est-il souhaitable qu’un seul homme, et non pas une entreprise, détienne le réseau social sur lequel des millions de personnes partagent leurs opinions ? Peut-on faire confiance à Elon Musk, connu pour son manque de nuance et son combat politique pour la liberté d’expression sans filtre ? À vous de vous faire votre propre avis.

Quels sont les risques causés par Elon Musk ?

Un cas théorique intéressant circule depuis quelques heures. Que se passerait-il si un État comme la Chine demandait à Elon Musk de fermer le compte d’un opposant politique ? La même problématique pouvait déjà se poser avant, mais Twitter n’avait pas à se soucier de la Chine puisqu’il n’était pas présent là-bas et que ses dirigeants actuels n’avaient pas d’intérêts cruciaux dans le pays.

Elon Musk, lui, détient plusieurs entreprises, dont Tesla. Or le constructeur automobile possède justement une usine en Chine et mise beaucoup sur ce marché — il est devenu stratégique, juste derrière le marché américain. Elon Musk pourrait-il résister à une pression politique, après avoir tant milité pour que Tesla soit bien vu en Chine ? Ici réside sans doute un des enjeux majeurs de ce rachat. Posséder un réseau social, c’est beaucoup de galères. Autre exemple, comment réagirait Elon Musk à l’utilisation de Twitter par un groupe terroriste ? Où s’arrête sa liberté d’expression ?

Comment réagissent les responsables de Twitter ? Et les employés ?

Là aussi, les avis divergent. La direction de Twitter semble accepter son sort, des employés s’inquiètent et Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, dit qu’il s’agit de la meilleure option. Si le temps nous permettra d’en savoir plus, il semblerait que Jack Dorsey, comme d’autres, soit très remonté contre la bourse qui a tué Twitter. Ils se félicitent surtout du retour de Twitter sans influence des marchés.

Elon’s goal of creating a platform that is “maximally trusted and broadly inclusive” is the right one. This is also @paraga’s goal, and why I chose him. Thank you both for getting the company out of an impossible situation. This is the right path…I believe it with all my heart. — jack⚡️ (@jack) April 26, 2022

Donald Trump va-t-il revenir sur Twitter ?

C’est une question bonus, mais néanmoins intéressante. Viré de Twitter après les événements du Capitole, Donald Trump n’a aujourd’hui plus le droit de se rendre sur le moindre réseau social. Sous Elon Musk, cela peut-il changer ? Si l’on applique le concept de la liberté d’expression absolue, c’est fort probable, d’autant plus que Musk a plusieurs fois pris la défense de Trump. En revanche, l’ancien président américain ferme la porte à un retour pour l’instant, afin de promouvoir son propre réseau social. Mais si ce dernier ne fonctionne pas (ce qui est probable), alors un retour sur Twitter sera sans doute la solution.

Faut-il se désinscrire de Twitter ?

Là aussi, un peu de nuance. Quitter Twitter maintenant n’aurait aucun sens. Les mouvements de désinscriptions d’ampleur n’ont jamais rien de donné dans le temps, ce qui nous laisse penser qu’il ne faut pas exagérer après l’annonce du rachat par Elon Musk.

Notre avis évoluera-t-il dans le futur ? Peut-être. Mais le mieux reste de laisser une chance à Elon Musk, en espérant une bonne surprise.