Depuis l’annonce de son ralliement à Donald Trump, Elon Musk a promis de lui verser 45 millions de dollars par mois, publie des images à la gloire de son mouvement et appelle au boycott des médias. Il a aussi indiqué que les siège de SpaceX et Twitter, en Californie, déménageront au Texas. En cause : une loi sur les transgenres.

Historiquement, la Silicon Valley a toujours été de « gauche ». Plus progressiste que les autres États américains, la Californie donne toujours plus aux Démocrates qu’aux Républicains, avec des lois avant-gardistes qui l’aident à ne pas tellement se soucier du nom de l’occupant de la Maison-Blanche.

Depuis quelques années, un virage vers la droite radicale se fait sentir chez une minorité de ses dirigeants. Peter Thiel était un des premiers à soutenir Donald Trump, avant d’être rejoint officieusement par d’autres, comme Elon Musk et son entourage d’investisseurs. Depuis la tentative d’assassinat contre l’ex-président, Elon Musk assume pleinement son admiration pour Donald Trump, qu’il ne cesse de glorifier dans des tweets et des photomontages. Le milliardaire a aussi promis de lui verser 45 millions de dollars par an (ce qui devrait régler ses problèmes judiciaires une bonne fois pour toutes), tout en incitant les électeurs à arrêter de lire les médias et à se contenter de Twitter. Le dialogue semble devenu impossible, d’autant plus que tout l’entourage proche de Musk, aussi très actif sur Twitter, soutient massivement Trump.

Dernier épisode en date : le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a signé une loi redoutée des ultra-libéraux, qui oblige les écoles à garder le secret si un enfant se déclare transgenre (pour leur éviter une sanction parentale). Cette loi, qui renvoie souvent vers des sites d’extrême-droite quand on fait des recherches, agace Elon Musk. Il a annoncé que X (San Francisco) et SpaceX (Hawthorne) déménageront tous deux au Texas, après avoir passé des années à dénigrer la Californie. Ironiquement, il retweete lui-même un compte référencé à l’extrême-droite.

Sur Twitter, Elon Musk annonce les déménagements de X et SpaceX. // Source : X

Le virage politique d’Elon Musk

Comme le font remarquer certains internautes dans les notes de communauté, Elon Musk avait déjà indiqué dans le passé qu’il souhaitait déménager le siège de SpaceX au Texas. La raison réelle de ce changement semble être la politique fiscale menée par cet État républicain, qui est beaucoup plus conservateur sur de nombreuses approches. Quoi qu’il en soit, et ce n’est pas la première fois, Elon Musk se sert de son pouvoir d’influence pour pointer du doigt une minorité et la présenter comme dangereuse (une obsession chez certains conservateurs). Taper sur la communauté trans, aussi petite soit-elle, est devenu un moyen facile d’unir les ultra-conservateurs. Un de ses retweets parle du changement de sexe comme étant « un mauvais traitement médical ».

Dans ce tweet partagé par Musk et l’alt-right américaine, on nous raconte que la loi Californien va empêcher des enfants d’être soignés. // Source : X

Avec ses tweets sur la Californie, Elon Musk reçoit un soutien massif de personnalités ultra-conservatrices, qui le félicitent pour son leadership. L’histoire ne dit pas encore si les bureaux californiens de Twitter et de SpaceX fermeront définitivement, ou si Musk les conservera pour les employés qui refusent de déménager.

Ces derniers mois, particulièrement depuis son rachat de Twitter (son siège-social est situé dans un quartier occupé par des junkies), Elon Musk ne cesse de critiquer la politique sociale menée par la ville de San Francisco et l’État de Californie. Il réclame plus de fermeté et rêve de voir sa Californie basculer à droite. Une de ses théories est que la Silicon Valley voit enfin la vérité et bascule progressivement, même si la réalité est que la très grande majorité de ses hauts responsables est toujours engagés pour le clan démocrate (on peut toujours questionner la sincérité de son progressime, mais il est toujours là).

Elon Musk veut financer la campagne de Donald Trump

D’ici l’élection de novembre, Elon Musk devrait verser 180 millions de dollars à Donald Trump, afin de faciliter le bon déroulement de sa campagne. Le milliardaire s’est engagé à lui donner 45 millions de dollars par mois, dans l’espoir de faire tomber un Joe Biden qu’il considère dangereux. Malgré sa dispute avec Donald Trump, qui l’accuse d’être un « comique » qui s’inclinerait devant lui s’il lui demandait, Elon Musk semble convaincu qu’il doit aider l’ancien président américain à revenir. On est loin de ses promesses de neutralité politique lors de son arirvée à la tête de X.

Depuis la tentative d’assassinat, Elon Musk glorifie le mouvement MAGA. // Source : X

Quel est l’intérêt pour Elon Musk ? Il y a quelques mois, une rumeur sur une prise de position du milliardaire au sein d’une administration Trump circulait. Elon Musk la démentait formellement, mais utilise finalement sa fortune pour aider le candidat républicain. Si la Silicon Valley n’a clairement pas basculé à droite, contrairement à ce qu’il suggère, elle est aujourd’hui plus divisée jamais.

