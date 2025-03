Lecture Zen Résumer l'article

Dans une publication sur Primal.net, un réseau social décentralisé construit sur le protocole Nostr, Jack Dorsey annonce avoir reçu une notification de suspension de son compte X, pour un peu plus de 11 heures. La raison de ce blocage est inconnue, mais illustre bien le virage pris par le réseau social.

Jack Dorsey est une des personnalités les plus étranges de la Silicon Valley. Cet entrepreneur atypique, à qui l’on doit Twitter et Square, est connu pour ses excentricités, ses retraites de méditation, ses bains de glace, sa passion pour la radio française FIP et sa vision très différente d’autres géants de la tech. Politiquement parlant, Jack Dorsey se situe aux antipodes d’Elon Musk, Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos. Il prône la déconnexion, la montée des cryptomonnaies et la fin des entreprises surpuissantes, pour que le monde soit plus simple.

Avant même de céder Twitter à Elon Musk (un geste qu’il pensait le meilleur pour son entreprise à l’époque), Jack Dorsey plaidait pour la mort des réseaux sociaux fermés, comme celui qu’il a créé. Il est convaincu que le futur de l’information passera par des plateformes décentralisées, qui n’appartiennent à personne, et qui ne sont donc pas régulées. Après avoir soutenu Bluesky à sa création, il est parti sur Primal.net, une autre plateforme décentralisée basée sur le protocole Nostr, un concurrent d’ActivityPub (Mastodon, Threads) ou d’AT Protocol (Bluesky).

Sur Primal.net, Jack Dorsey a partagé une capture d’écran étonnante le 12 mars 2025 : une notification de suspension de son compte X. La raison officielle n’est pas évoquée : X dit « avoir déterminé que son compte violait les règles de X ». Il lui sera rendu « dans 11 heures et 3 minutes » (soit dans la matinée du 13 mars). Le milliardaire a publié un premier tweet post-ban le 13 mars à 11h31.

Jack Dorsey, qui dispose d’un compte « Légende » sur Primal, n’explique pas ce qu’il s’est passé. // Source : Capture Numerama

Quelle est la faute commise par Jack Dorsey ?

Sur Twitter, devenu X, on peut suspendre le compte du créateur de la plateforme comme s’il s’agissait d’un vulgaire bot. Le plus étonnant ici est que X est connu pour sa très faible modération : des publications explicitement racistes ou antisémites restent en ligne, au nom de la liberté d’expression. Des comptes radicaux précédemment bannis par Twitter ont été rétablis par Elon Musk, qui souhaitent officiellement que tout le monde puisse s’exprimer. Twitter est aussi une des rares plateformes à autoriser les contenus violents ou sexuels.

Quel est le crime commis par Jack Dorsey ? Son dernier tweet avant le rétablissement de son compte avait été publié le 12 mars, en fin de journée. Il s’agissait d’une image de Linus Torvalds, le créateur de Linux. Avant ça, Jack Dorsey avait publié quelques posts politiques, en retweetant une citation sur le rejet des rois, du président et du vote. Il avait aussi partagé de la publicité politique pour un élu républicain et retweeté des vidéos de SpaceX, ce qui laisse penser que ses relations avec Elon Musk ne sont pas complètement arrêtées. Jack Dorsey tweete aussi beaucoup sur les plateformes décentralisées, comme Bluesky quand il l’utilisait encore, ce qui a tendance à irriter Elon Musk. Le lien dans sa bio pointe aujourd’hui vers Primal.net.

Interrogé par un internaute, Jack Dorsey dit avoir déjà été suspendu précédemment, alors qu’il dirigeait Twitter. // Source : Capture Numerama

Sur Primal.net, Jack Dorsey dit avoir déjà été suspendu par erreur sous sa présidence de Twitter. Ce qui change ici est que le X à la sauce Elon Musk a désactivé la modération automatique, ce qui suggère donc un blocage manuel (même si Jack Dorsey dit penser qu’il s’agit de la faute d’un algorithme).

Un tweet de Jack Dorsey a-t-il irrité quelqu’un chez X ? Ces derniers mois, Jack Dorsey s’est disputé publiquement avec Elon Musk. Sa position politique est assez ambivalente, puisqu’il s’oppose parfois à la radicalité de Donald Trump, tout en partageant son envie de faire la révolution. Jack Dorsey a tendance à critiquer les choix de Musk, tout en soutenant la liberté prônée par le milliardaire sur X. Un choix étonnant pour une personnalité qui l’est tout autant, qui peut désormais être viré de Twitter sans raison.

