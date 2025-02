Lecture Zen Résumer l'article

L’abonnement X Premium+, le plus cher, augmente encore son prix. Il passe de 25 à 38 euros par mois, alors qu’il coûtait moins de 20 euros à son lancement. La principale nouveauté est qu’il permet d’utiliser Grok 3, la dernière version du LLM de xAI, autre entreprise d’Elon Musk.

Le rachat de Twitter par Elon Musk est un fiasco économique : un an après son acquisition en 2022 pour 44 milliards de dollars, la valeur de Twitter (devenu X) aurait chuté de 65 % selon divers analystes. Elon Musk cherche à limiter la casse et mise plus que jamais sur les abonnements payants, dont les prix ne cessent de grimper. Dernière nouveauté survenue le 17 février : l’abonnement Premium+, le plus cher, passe à 38 euros par mois.

Pour justifier cette hausse de près de 50%, Elon Musk mise sur Grok 3, sa dernière IA présentée comme meilleure que ChatGPT.

De 25 à 38 euros par mois : l’abonnement X Premium+ en forte hausse

Ce n’est que quelques heures après le lancement de Grok 3 que X a augmenté le prix de l’abonnement Premium+.

Auparavant proposé à 25,20 euros par mois, il atteint les 37,70 euros depuis. À cause des commissions sur le Play Store et l’App Store, l’abonnement est même à 46,83 euros par mois sur Android et iOS.

Comme le fait remarquer TechCrunch, c’est la deuxième fois que le réseau social augmente le tarif de son Premium+ en deux mois. En décembre dernier, il avait déjà augmenté, passant alors de 19,36 euros à 25,20 euros. Ce prix comprend la TVA de 20%, qui n’était autrefois pas affichée sur la grille tarifaire. Sur un an, l’abonnement à X Premium+ coûte 452,40 euros.

Le nouveau prix du Premium+ // Source : Numerama

Avec cette augmentation, X espère gagner un peu plus d’argent, pour limiter l’effet du boycott et de la désertion des annonceurs. C’est aussi de quoi rentabiliser Grok 3, qui coûte plus cher à faire fonctionner que ses versions précédentes.

À quoi sert X Premium+ ?

Avec un tel tarif, qu’offre X Premium+ ? Tout d’abord, sur X, cela permet de « booster » ses réponses à des tweets : elles sont affichées avant les internautes qui ne paient pas. L’offre permet aussi de créer des dossiers de signets (des tweets qu’on peut mettre de côté pour les consulter plus tard), un fil avec des publications marquantes. Quant aux tweets, il est possible d’en rédiger de plus longs, voire de vrais articles et même de les modifier après leur publication.

La nouvelle interface de Grok, avec plus de boutons // Source : xAI

X Premium+, c’est aussi l’abonnement qui permet de n’avoir aucune publicité dans son fil, d’avoir une pastille bleue et d’utiliser des outils d’analyse d’audience. Un abonnement nécessaire pour les créateurs qui souhaitent gagner de l’argent grâce à leurs tweets. Enfin, c’est l’offre qui permet d’utiliser Grok presque sans limites, et depuis quelques jours, Grok 3. Ce chatbot dispose de nouvelles fonctionnalités pour approfondir les recherches et améliorer le raisonnement. Avec cette dernière version, l’outil a aussi gagné en rapidité d’exécution.

