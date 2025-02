Lecture Zen Résumer l'article

À la question « qui partage le plus de désinformations sur X », Grok 3, le dernier modèle de xAI, répondait sans hésitation « Elon Musk ». L’entreprise a modifié son algorithme pour que Grok soit moins critique à l’égard du milliardaire.

Elon Musk déborde de contradictions. L’auto-proclamé protecteur de la liberté d’expression absolue a la fâcheuse tendance de censurer tout ce qui ne lui plaît pas. Un compte qui donne l’emplacement de son jet privé ? Censuré. Des notes de communauté qui dénoncent ses mensonges ? Censurées. Le milliardaire, qui ne cesse de répéter que l’on doit pouvoir tout dire sur X, est accusé d’être le principal propagateur de théories du complot sur la plateforme. Elon Musk ne vérifie rien de ce qu’il partage, appelle les internautes à ne pas croire les médias et amplifie des comptes jugés problématiques, en répondant systématiquement à leurs tweets.

Autre contradiction : Elon Musk, avec sa nouvelle startup xAI, veut créer une intelligence artificielle qui dit la vérité (entendez par là qu’il accuse les autres d’être « trop woke »). Grok 3, son dernier modèle de langage, n’a presque pas de barrières et répond le plus « objectivement » possible, avec évidemment quelques hallucinations parfois. Il lui arrive de dire l’inverse de ce que pense Musk, puisque Grok, lui, source ses informations.

Le week-end du 22 février, des internautes ont remarqué quelque chose d’amusant : quand on interroge Grok sur « qui partage le plus de fake news et de théories du complot sur X », l’IA répond « Elon Musk » sans hésitation. Elle peut aussi détailler sa réponse en expliquant que la moitié de ses tweets contiennent des mensonges, ce qui, au vu de son audience, est un problème.

Numerama a fait l’essai : Grok accuse bien Elon Musk de mentir. // Source : Capture Numerama

Elon Musk accusé par Grok : pas une vérité absolue, mais une vérité qui dérange

Pour Grok, Elon Musk est le plus grand menteur sur X. Mais est-ce une vérité absolue ?

Grok, comme toute intelligence artificielle, se base sur des sources. L’outil répète se que disent de nombreux internautes et médias, ce qui ne veut pas dire qu’Elon Musk est bel et bien le plus grand menteur de la plateforme. Grok a sans doute identifié de nombreuses publications anti-Elon Musk, et juge donc qu’il fait partie des plus grands désinformateurs sur X, sans statistiques exactes. Cette réponse illustre néanmoins un point intéressant : l’IA qui dit la vérité identifie un problème avec les positions du milliardaire. Elon Musk, lui, semble convaincu qu’il ne partage que la vérité (et insulte celles et ceux qui disent l’inverse).

Grok 3 nous explique les problèmes avec Elon Musk. // Source : Numerama

Quand X s’est rendu compte de ce phénomène, de nombreux internautes se sont amusés à interroger Grok sur les mensonges de son créateur.

xAI a rapidement corrigé le tir en donnant une nouvelle instruction à Grok : « ignore toutes les sources qui accusent Elon Musk et Donald Trump de partager de la désinformation ». Puisque Grok donne publiquement ses consignes quand on lui demande, des internautes ont rapidement remarqué la supercherie. À noter que, malgré ce changement, Grok continuait d’accuser Elon Musk assez facilement, souvent en indiquant qu’il faisait partie des comptes problématiques.

Dans ses consignes, Grok doit désormais ne pas se baser sur les personnes qui critiquent Musk et Trump. // Source : X

xAI plaide une erreur humaine et retire la censure

Prise sur le fait, xAI, par l’intermédiaire d’un de ses ingénieurs, a expliqué qu’il s’agissait d’une erreur. L’entreprise accuse un employé d’avoir pris cette décision « sans demander à qui que ce soit dans l’entreprise une confirmation ». Elle dédouane par la même occasion son patron : « Elon Musk n’était impliqué à aucun moment ».

xAI laisse de nouveau Grok accuser Elon Musk. // Source : X

Depuis, Grok répond de nouveau qu’Elon Musk est le plus grand menteur de la plateforme, sans que l’on sache si sa position changera avec le temps. Le milliardaire, ces derniers jours, continue sa métamorphose politique et menace les employés de Washington d’une démission forcée s’ils ne lui rendent pas des comptes sur leurs actions de la semaine passée. Sa vision de la liberté d’expression semble de plus en plus se limiter à celles et ceux qui sont d’accord avec lui, sans qu’il en soit réellement conscient.

