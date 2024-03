Vous ne voyez plus les publications d’une personne particulière dans votre flux Instagram ? Elle ne répond plus à vos messages en privé ? C’est bien probable qu’elle vous ait bloqué pour que vous ne puissiez plus voir son compte. Mais, comment en être sûr ?

Bizarre. Cela fait des jours que vous ne voyez plus ni ses stories ni ses autres publications sur Instagram. Pourtant, même si vous l’aimez bien, vous vous êtes souvent fait la remarque que vous voyiez un peu trop les photos de cette personne dans votre flux. Une idée vous traverse soudain l’esprit : « Et si elle m’avait bloqué ? »

Devant cette affreuse hypothèse, ne reste plus qu’une solution : en avoir la certitude. Numerama vous aide à le vérifier en quelques étapes.

Les différents symptômes quand un compte vous bloque. // Source : Capture d’écran

Comment savoir si l’on est bloqué sur Instagram ?

Rechercher le profil sur Instagram

Ce sera la première grande indication que l’on tentera de confirmer par la suite. Si vous vous souvenez exactement du nom utilisé par son profil, c’est le moment de le saisir dans la barre de recherche de l’application. Le compte ne s’affiche pas du tout ? Voilà un premier bon indice quant à un blocage possible. Continuons. Passez par vos anciens messages

Vous avez eu des interactions directes avec la personne concernée ? Si elle vous bloque, votre correspondance ne disparaîtra pas pour autant et restera affichée dans la rubrique « Messages ». Allez dans la discussion et observez si les symptômes en cas de blocage apparaissent, comme de nouveaux messages jamais lus, une photo de profil inaccessible ou la mention « utilisateur introuvable » à la place de son nom. Où sont ses commentaires ?

Vous vous souvenez avec certitude du commentaire que la personne avait laissé sur l’une de vos publications ? Allez le retrouver. S’il n’apparaît plus parmi les autres, c’est encore un autre indice de blocage. Croisez cela avec des commentaires laissés sur d’autres publications. Mieux encore, allez voir sur les publications d’utilisateurs tiers que cette personne avait également commenté. Si là non plus ses messages n’apparaissent plus, l’étau se resserre. Vous avez un autre compte ?

Basculez sur ce profil et faites exactement la même manipulation qu’indiquée en étape 1. Vous le trouvez ? Les chances sont désormais extrêmement fortes que votre autre profil ait bel et bien été bloqué. Vous ne le trouvez pas ? Deux solutions : soit le compte en question a en fait été supprimé, soit son propriétaire a été plus malin que vous. Il est en effet possible pour lui de bloquer tous les comptes associés à un numéro de téléphone ; dans ce cas, cette technique ne fonctionne pas. Utilisez un navigateur web

Comme durant la première étape au sein de l’application, recherchez le profil en question depuis la version web d’Instagram, mais faites-le sans vous connecter à votre compte. Mieux encore, si vous vous souvenez toujours de son nom d’utilisateur, tentez d’y accéder directement en saisissant l’URL de type instagram.com/nomdutilisateur. Si le profil apparaît, là encore tout indique que la personne vous a bloqué. Pour en avoir le cœur net, connectez-vous maintenant à cette même version web du réseau social. Son profil a disparu ? Le doute n’est plus vraiment permis. Faites appel à un ami

Vous avez des amis en commun ? Demandez-leur d’accéder à leur tour au profil de la personne. Il est toujours en ligne et publie même de nouvelles stories ? Là encore, difficile de douter qu’autre chose qu’un blocage en soit la cause. Précision importante pour terminer : quand le blocage vient d’être effectué, il est probable dans un premier temps que vous puissiez accéder au profil en question, mais dans ce cas ni ses publications, ni ses abonnés et abonnements vous seront accessibles.

Sur la version web, le compte en question est introuvable.

Une mise en garde importante toutefois : toutes ces astuces sont seulement destinées à savoir avec certitude si une personne vous a bloqué, afin de lever le doute. Cela ne doit ni vous conduire à l’espionner, ni à l’ennuyer. Si elle l’a fait, c’est pour une raison qui lui appartient. C’est un constat qui n’est jamais agréable, mais cela se respecte.

Quelles sont les conséquences d’un blocage de votre compte ?

Lorsque vous êtes bloqué sur Instagram, vous ne pouvez plus voir le profil, les publications, les commentaires et les stories de la personne qui vous a bloqué. De plus, vous ne pouvez plus rechercher cette personne sur l’application, ni lui envoyer de messages directs. Votre profil sera également désabonné du sien.

Peut-on voir une story en étant bloqué ?

Non, vous ne pouvez pas voir les stories d’une personne qui vous a bloqué sur Instagram. Lorsque vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus accéder au profil, aux publications, aux commentaires et aux stories de la personne en question.

