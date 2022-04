Six jours plus tard, Elon Musk ne veut plus être dirigeant de Twitter

Après « Elon Musk devient l’actionnaire majoritaire de Twitter » et « Elon Musk intègre le conseil d’administration de Twitter », découvrez « Elon Musk renonce au conseil d’administration de Twitter ». Une série de 3 épisodes, tous diffusés en une semaine.

Que Plus Belle La Vie et Demain Nous Appartient aillent se rhabiller, le feuilleton » « Elon Musk chez Twitter » est, de loin, le plus passionnant. Le patron de Tesla et SpaceX, connu pour son imprévisibilité, multiplie les actions étonnantes depuis quelques jours. Après être devenu publiquement le premier actionnaire de Twitter le 4 avril, il a rapidement rejoint son conseil d’administration le 5 avril, sur invitation du patron de Twitter. Une ascension fulgurante qui nous laissait imaginer un bel avenir commun entre Elon Musk et le réseau social.

Depuis cette annonce, Elon Musk multiplie les tweets loufoques où il critique l’entreprise et propose tout et son contraire. Le 11 avril, le CEO de Twitter, Parag Agrawal, a annoncé qu’Elon Musk avait renoncé à son rôle au sein du conseil d’administration.

Le tweet publié par Parag Agrawal. // Source : Twitter

Elon Musk voulait transformer le siège de Twitter en maison pour sans-abris

Dans son communiqué, Parag Agrawal indique que le conseil d’administration de Twitter s’est réuni il y a plusieurs jours pour discuter de la place d’Elon Musk dans l’entreprise. Ensemble, ils ont décidé de proposer au boss de Tesla une place au conseil d’administration, qui aurait du être effective à compter du 9 avril.

Malheureusement pour Twitter (ou heureusement diront certains), Elon Musk a annoncé à Twitter, le matin même du 9 avril, qu’il ne voulait plus rejoindre son conseil d’administration. Parag Agrawal reste positif en indiquant « penser que c’est pour le mieux », tout en indiquant qu’il restera à l’écoute d’Elon Musk, qui reste son plus grand actionnaire. On peut le comprendre, mieux vaut ne pas faire d’Elon Musk son ennemi.

Depuis l’annonce de son arrivée au conseil d’administration de Twitter, Elon Musk multiplie les blagues sur le réseau social. Après s’être amusé à faire croire qu’il était à l’origine du bouton « modifier » sur lequel l’entreprise travaille depuis longtemps, l’homme d’affaires a publié un mème de lui-même fumant de la weed pour ironiser sur les futurs conseils d’administration de Twitter, ce qui n’a pas forcément du plaire à l’entreprise.

Plus tard, dans des tweets supprimés (ce qui ne lui ressemble pas), Elon Musk s’est montré très critique envers l’abonnement payant Twitter Blue qu’il a proposé de changer (avec des nouvelles fonctions, comme un badge pour indiquer qu’on fait partie de l’élite), a proposé de renommer Twitter en « Titter » et, plus surprenant, s’est dit « très sérieux » en proposant de transformer le QG de Twitter en un centre pour les sans-abris (dans la rue où se trouve Twitter à San Francisco, il y a énormément de SDF. On peut imaginer qu’une visite sur place a précédé ce tweet).

Toutes ces publications, volontairement polémiques, expliquent sans doute pourquoi les relations entre Twitter et Elon Musk se sont tendues. Vivement l’épisode 4 !