WhatsApp s’enrichit d’une fonctionnalité permettant d’envoyer des photos et des vidéos éphémères à ses contacts. Après une consultation, le contenu sera perdu. Voici comment profiter de cette option.

WhatsApp s’inspire de Snapchat. Le service de messagerie instantanée tenu par Facebook est en train de déployer une fonctionnalité permettant d’envoyer des photos éphémères. Il en a fait l’annonce le 3 août 2021. Après une seule et unique consultation, le média disparaîtra du téléphone du ou de la destinataire.

L’entreprise vend sa fonctionnalité comme fournissant « plus de contrôle sur la vie privée » et offrant « plus de confidentialité ». De belles promesses, au moment où la polémique concernant les nouvelles conditions d’utilisation du service n’est toujours pas morte.

Comment ça marche ?

La fonctionnalité n’est pas encore disponible sur tous les comptes est tous les appareils, mais elle devrait arriver « dès cette semaine pour tous les utilisateurs ». Si vous voulez vérifier que vous avez la fonctionnalité ou la tester, voici comment faire.

Rendez-vous dans une discussion WhatsApp

Appuyez sur le trombone (Android) ou le bouton + (iOS)

(Android) ou le (iOS) Choisissez Caméra ou Galerie et capturez ou sélectionnez la photo que vous souhaitez envoyer

ou et capturez ou sélectionnez la photo que vous souhaitez envoyer Avant d’appuyer sur l’icône d’envoi, cliquez sur le 1 entouré dans le champ de légende de la photo

dans le champ de légende de la photo Un message vous indiquera que « la vue unique est activée sur cette photo »

Vous pouvez l’envoyer à votre destinataire !

La photo apparaitra masquée dans le fil de discussion. Votre destinataire pourra ouvrir le message une fois en cliquant dessus, mais dès que le bouton retour sera cliqué, la photo disparaîtra de la conversation. Aucune option pour enregistrer la photo n’est offerte.

Quelles sont les limites ?

WhatsApp indique que « les photos et vidéos à vue unique sont protégées par le chiffrement de bout en bout » comme le reste des messages WhatsApp. En revanche, rien n’empêche le ou la destinataire de prendre une capture d’écran du contenu envoyé. Si c’est le cas, le téléphone expéditeur ne recevra pas de notifications. Soyez donc prudent dans vos envois de message.

Les photos et les vidéos éphémères périmeront au bout de 14 jours si elles ne sont pas consultées. En revanche, WhatsApp gardera une copie (chiffrée) « pendant quelques semaines » sur ses serveurs. Les destinataires peuvent aussi signaler la photo ou la vidéo si le contenu est inapproprié. Le contenu sera alors transmis à WhatsApp.

