Soutien de Donald Trump depuis plusieurs semaines, Elon Musk ne fait plus semblant d’être neutre sur son réseau social, après avoir longtemps tenté de faire croire l’inverse. Dernière idée en date : ressusciter le compte @realDonaldTrump, abandonné par l’ancien président américain, pour une interview partisane.

Elon Musk engagé politiquement, ce n’est pas totalement nouveau. Même si le milliardaire aime dire qu’il se bat pour la « liberté d’expression absolue » sans préférences personnelles, et qu’il prétend osciller entre les deux partis américains au nom de l’alternance, la réalité est qu’Elon Musk ne défend qu’une seule vision : la sienne.

Opposé à l’immigration (alors qu’il vient lui-même d’Afrique du Sud), convaincu qu’il faut repeupler la planète pour éviter un grand remplacement, très critique des causes LGBTQ+, anti-vaccin et habitué au partage de théories complotistes sur Twitter, sans la moindre vérification, Elon Musk ne cesse de s’opposer au progressisme et aux mouvements centristes. La preuve, il soutient publiquement plusieurs personnalités d’extrême-droite, comme Giorgia Meloni ou Javier Milei. La raison ? Il ne comprend pas pourquoi on les qualifie d’extrême-droite, alors « qu’ils défendent juste leurs pays ».

Après avoir passé plusieurs jours à cibler la boxeuse algérienne Imane Khelif, qu’il accuse d’être un homme, puis dénoncé l’islamisation d’un Royaume-Uni qui aurait perdu le contrôle de sa population, Elon Musk se lance dans les interviews politiques. Son premier (et seul invité) est Donald Trump, avec qui il discutera en direct dans la nuit de lundi à mardi.

Elon Musk promet une interview « grandement divertissante ». // Source : X

Elon Musk compte utiliser Twitter pour faire gagner Donald Trump

Fervent soutien de Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, lors de la primaire républicaine, Elon Musk partageait jusqu’à peu plusieurs idées avec Donald Trump, mais feignait de ne pas le soutenir.

La tentative d’assassinat contre l’ex-président a provoqué un déclic chez le patron de Tesla et de SpaceX, qui a immédiatement appelé à faire élire Donald Trump. Un retournement de veste étonnant alors que les deux hommes se sont souvent insultés publiquement. Selon plusieurs médias, Elon Musk aurait accepté de financer la campagne de Donald Trump en échange d’un rôle à la Maison-Blanche, peut-être en tant que conseiller, où il pourrait privilégier ses propres entreprises.

Depuis l’annonce de son ralliement, le compte d’Elon Musk s’est transformé en un compte fan. Montage à la gloire du candidat républicain, dénonciation du « communisme » de Kamala Harris et de son colistier, partage de messages sur le déclin des États-Unis… Elon Musk, ainsi qu’une grande partie de son entourage, n’ont plus que quatre lettres en bouche : MAGA (Make America Great Again). Elon Musk ne s’était pas autant impliqué lors des précédentes élections.

Elon Musk pense que Donald Trump est la résistance dans un pays attaqué par une idéologie dangereuse. // Source : X

Avec son interview de Donald Trump, Elon Musk continue d’aller plus loin en offrant une tribune planétaire à l’ex-président, puisqu’il est probable que la séquence soit mise en avant dans tous les pays. Sa prétendue neutralité politique n’existe plus, Elon Musk espère influencer les utilisateurs de son réseau social. Mais est-ce le rôle d’une plateforme disponible dans le monde entier ?

Le retour de @realDonaldTrump, l’objectif secret d’Elon Musk ?

L’interview de Donald Trump par Elon Musk ne sera pas diffusée sur le compte du patron de X, mais par celui de l’ex-président, qui n’est plus actif depuis l’insurrection du Capitole (il a tweeté une fois lors de sa première inculpation). Faut-il en conclure qu’il marquera le retour officiel de Donald Trump sur Twitter ? C’est fort probable, alors qu’Elon Musk pourrait en profiter pour lui donner un coup de boost, en lui présentant des excuses officielles après son exclusion début 2021 (à l’époque, Elon Musk ne dirigeait pas le réseau social).

Depuis le renoncement de Joe Biden, Kamala Harris réussit un quasi sans faute en ligne, avec une campagne dans une croissance dynamique. Sa montée dans les sondages inquiète les personnes comme Elon Musk, qui souhaitent tout faire pour remettre Donald Trump au pouvoir. Son retour sur X pourrait faire partie de cette stratégie, alors que le réseau social semble condamné à pencher d’un seul côté.

