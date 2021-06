Démarrés le 21 juin, les Amazon Prime Day entament leur deuxième journée. La multinationale propose des produits en promotion à ses abonnés et abonnées premium. Pour s'en sortir au milieu de toutes ces offres, la rédaction de Numerama a préparé un guide, éditorialisé, des meilleurs produits disponibles.

Les meilleures réductions des meilleurs produits de cet article :

Démarrés le 21 juin, les Prime Days d’Amazon entament leur deuxième journée. Pendant 24h encore, il s’agira donc de naviguer avec attention et application au milieu des bons plans, pour tenter de trouver l’objet qu’il vous manquait.

Le plus important, comme nous le soulignions dans un autre guide, est d’identifier vos besoins et les promotions les plus pertinentes aujourd’hui, afin de trouver votre bonheur sans avoir l’impression d’avoir gâché votre temps et votre argent.

Numerama prend donc le temps, ces 21 et 22 juin, pour vous aiguiller dans la jungle des promotions : une sélection 100 % éditorialisée et réalisée par la rédaction selon les produits que nous avons testés et appréciés. Elle sera mise à jour toute la journée au fil des offres. Si vous avez des doutes, tournez-vous vers nos guides d’achat, que nous mettons régulièrement à jour avec les meilleurs produits tech actuels. Et non, malheureusement, il n’y aura pas de PlayStation 5 vendue aux Prime Days d’Amazon (et on vous explique pourquoi).

Les Amazon Prime Days sont accessibles pour les abonnées et abonnés à Amazon Prime, une souscription qui coûte 49 euros par ans ou 5,99 euros par mois (avec un essai gratuit de 30 jours). Pour un suivi en direct, nos confrères de Frandroid effectuent également des sélections pointues toute la journée.

Une console : la Nintendo Switch

Amazon ne propose pas de promotions Prime Day spécifique sur la Nintendo Switch mais elle est disponible aujourd’hui à 292 € ce qui reste une bonne affaire (elle est à 299 € à la Fnac et 319 € sur Boulanger). Surtout que même si Nintendo se veut rassurant, le risque demeure que la pénurie de semi-conducteurs réduise les quantités de Switch disponible. Si vous souhaitez l’achetez, c’est le moment d’y aller !

Une caméra de surveillance intérieure : Google Nest Cam Indoor

Cette caméra de surveillance intérieure vous permet d’être alerté si des mouvements ou des sons sont détectés dans votre appartement, lorsqu’il est censé être inoccupé. Il est possible de consulter le flux d’image en direct ou de visionner (sans frais supplémentaire) l’historique des trois dernières heures. La Google Nest Cam Indoor dispose également d’une fonction Vision nocturne.

Son application Nest vous permet non seulement d’entendre ce qu’il se passe sur place mais aussi de parler. A noter que Google propose en option un abonnement appelé Nest Aware (service vendu séparément) qui propose un enregistrement continu dans le cloud, des alertes de personne et des zones d’activité personnalisables. La Nest Cam est disponible à 99 € en ce moment, sur Amazon, avec les Prime Days.

Retrouvez la Google Nest Cam Indoor à moins de 100 €

Une liseuse : la Kindle Paperwhite

Les liseuses Kindle d’Amazon sont des valeurs sûres et la Paperwhite ne fait pas exception. Elle dispose d’un écran de qualité avec un résolution fine (300 ppp) et un éclairage intégré réglable — pour lire dans le noir sans se fatiguer les yeux. Les changements de page s’effectuent de manière rapide et fluide dessus. Au quotidien, cela fait une vraie différence : rien n’est plus agaçant que d’avoir un décalage trop important entre le moment où on effectue le geste et celui où la page s’affiche.

L’autonomie qu’offre la Kindle Paperwhite est solide et une certification IPX8 garantit que vous pourrez l’utiliser au bord d’une piscine ou à la plage sans redouter d’être éclaboussé (elle supporte même une immersion accidentelle). L’interface des liseuses Amazon est par ailleurs bien pensée et simple à utiliser. Comme nous l’expliquions dans notre guide des meilleures liseuses de 2021, les Kindle ont en revanche un gros défaut : celui de ne pas accepter le format ouvert ePUB utilisé par la plupart des librairies concurrentes d’Amazon (Fnac, Cultura, Decitre etc.) Le catalogue Amazon est grand heureusement.

La firme de Jeff Bezos propose régulièrement des promotions sur la Kindle Paperwhite et c’est bien sûr à nouveau le cas pendant ces Prime Days : elle proposée à moins de 100 euros pour la version 8 Go. C’est certainement le meilleur rapport qualité-prix que vous pourrez trouver aujourd’hui en matière de liseuse.

Deux smartphones à ne pas manquer

Sur iOS : l’iPhone 12

L’iPhone 12 est le numéro un de notre guide d’achat des meilleurs smartphones de 2021 et ce n’est pas pour rien. Son écran Oled flatte les rétines et son appareil photo fournit toujours des résultats de très grande qualité. L’autonomie (une journée environ) n’est pas aussi solide que celle proposée par certains modèles haut de gamme concurrents mais ses performances générales, assurées par un processeur surpuissant, compensent cela largement. L’iPhone 12 devrait du reste profiter d’un suivi logiciel solide et de tous les avantages que les produits Apple offrent : sécurité, respect de la vie privée, Face ID, paiement sans contact par Apple Pay et iOS 14. Les Prime Days d’Amazon permettent de s’offrir la version 256 Go pour 904 euros.

Vous cherchez un excellent téléphone Apple à prix plus contenu ? Amazon propose également en ce moment une promotion très séduisante sur l’iPhone mini 12. Avec sa petite diagonale, le modèle est très pratique à transporter. Sa petite taille ne l’empêche pas de proposer un haut niveau de prestation, notamment un excellent appareil photo.

Nous l’avions repéré sur Amazon il y a quelques jours à 649 euros : il est aujourd’hui affiché à 638,99 euros pour 64Go (en blanc) — c’est toujours ça de gagné.

Sur Android : le Xiaomi Note 10 Pro

Avec son Snapdragon 732G, sa batterie de plus de 5000 mAh et son appareil photo de qualité, le Xiaomi Note 10 Pro est un des meilleurs smartphones milieu de gamme du moment. Au delà de sa fiche technique très solide, il propose également un écran AMOLED 120 Hz qui offrira une plus grande fluidité à l’usage. La version 64 Go (avec 4 Go de RAM) du Xiaomi Note 10 Pro s’affiche aujourd’hui sur Amazon à moins de 220 euros.

Une balance connectée : la Whithings Body+

La balance Withings Body+ est un classique dans l’univers de ces produits, et elle est souvent en promotion, mais les tarifs n’étaient jamais descendu aussi bas que 66,45 euros comme aujourd’hui. Elle permet de se peser (pratique), mais aussi, grâce à l’application très claire de Withings, de suivre sa courbe de poids, calculer sa masse et sa « composition corporelle », etc.

Une webcam Razer

Vous débutez dans le stream et vous voulez vous équiper à faible coût ? La webcam (1080p 30 Fps) de Razer / KIYO bénéficie d’une promotion très intéressante, faisant baisser son prix de 40 euros. La luminosité autour de l’objectif est réglable, et elle dispose aussi d’un micro intégré.

Un casque : Bose 700 avec réduction de bruit

Le télétravail vous a probablement éloigné de vos collègues, mais rappelez-vous du bonheur de la réduction de bruit active d’un bon casque en open-space, lorsque vous essayez de vous concentrer alors que Jean-Michel a décidé de raconter son week-end à la pêche avec ses cousins. Le casque Bose 700, un incontournable, est connu pour offrir plusieurs niveaux de réduction de bruit et être très agréable à porter. Avec la grosse réduction d’aujourd’hui pour la version bleue (228 € au lieu de 300€), il devient vraiment très intéressant.

Si vous cherchez un casque avec réduction de bruit mais n’êtes pas fan de Bose, allez faire un tour du côté de notre guide des meilleurs autre casques en 2021 — d’ailleurs, le casque Beats Solo sans fil vient de bénéficier d’une grosse réduction (passant à 164,99 euros ce lundi). Mais les autres ne seront peut-être pas tous en promotion.

Une tablette : l’iPad 2020 Pro

Même si l’iPad Pro a bénéficié récemment d’une nouvelle itération, sa version 2020 reste une excellente tablette haut de gamme dans sa version 12.9 pouces. Elle est équipée d’un SoC Apple A12X qui permet d’obtenir des performances de très haute volée sur absolument toutes les applications disponibles sur l’App Store. Son généreux écran de 12.9 pouces avec TrueMotion (120 Hz) permet de profiter de tous ces contenus et applications avec un certain confort. Cet iPad Pro ne remplacera pas tout à fait votre MacBook (même s’il est à deux doigts), mais il sera son allié avec le contrôle universel qui fera bientôt son apparition.

Une enceinte : la JBL Charge 4

Pour moins de 100 euros, ne cherchez pas plus loin.

La JBL Charge 4 est une excellente enceinte portable, avec sa taille compacte qui permet de l’embarquer pendant les voyages, en vacances, en montagne ou sur la plage (elle est étanche), mais aussi de la déposer sur une étagère en intérieur et profiter des basses solides que l’on connaît bien chez les enceintes JBL.

Aujourd’hui sur son site officiel l’entreprise ne commercialise plus la Charge 4, mais seulement la Charge 5 (vendue 179 euros), qui est un peu relookée, mais ne présente pas tant de différences avec la précédente, par rapport à l’écart de prix, du quasi simple au double. Dernier avantage pour cette promotion à 95 euros (au lieu des 129 euros habituels sur Amazon) : elle est dispo en plusieurs coloris, comme le bleu, le jaune ou le blanc.

À lire : Quelles sont les meilleures enceintes Bluetooth nomades à acheter en 2021 ?

Une souris gaming sans fil : Logitech G502 Lightspeed à -50 %

En temps normal, la souris gaming Logitech est à presque 150 euros. Ce 21 juin 2021, on la retrouve à quasiment moins 50 %, pour 73,50 euros. Pour ce prix, la G502 Lightspeed s’impose comme la référence la plus intéressante si vous souhaitiez passer le cap du « joueur occasionnel » à celui ou celle qui souhaite s’investir un peu plus dans les jeux vidéo (si vous venez d’acheter un joli PC par exemple) et gagner en skills grâce aux nombreux boutons calés sur son côté gauche, c’est le moment.

Un kit perceuse : Bosch Professional 18 V

Vous les voyez, ces étagères que vous avez achetées il y a trois mois, mais que vous n’avez toujours pas posées car vous oubliez systématiquement de demander à votre-amie-qui-a-une-perceuse de vous la prêter ? Il est temps d’agir. Le kit Bosch Professional 18 V n’est pas pour les énormes trous (ni pour la brique très dure), mais la perceuse-visseuse en promotion (presque 50 euros de moins aujourd’hui) est parfaite pour les petits et moyens travaux.

