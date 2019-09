Jouer avec une souris dédiée au gaming n'est pas qu'une lubie : elles apportent un confort de jeu supérieur sur la majorité des jeux, même ceux qui se jouent en solo. Quels sont les meilleures souris du moment ? Retrouvez notre sélection.

Même si opter pour une souris gamer ne vous permettra pas toujours d’être meilleur en jeu, c’est une bonne solution pour améliorer le confort des sessions de jeu, avoir des touches en plus directement sous la main et être sûr de ne pas avoir d’input lag.

Globalement, nous vous recommandons d’opter pour un produit d’une marque populaire, puisque ces dernières investissent énormément pour proposer des produits efficaces et résistants sur la durée ainsi que des solutions logicielles complètes pour personnaliser sa souris. En plus, elles ont des SAV compétents pour échanger les pièces soumises à l’usure (patins, par exemple). Pour ce guide, nous avons sélectionné plusieurs modèles qui répondent à des besoins et à des budgets différents.

Notre recommandation

Logitech G Pro

Pour les joueurs sérieux

Logitech reste en 2019 la marque de référence pour les souris, gamers. Par sa gamme G, le fabricant suisse a été l’un des pionniers des souris entièrement pensées pour le jeu. Depuis peu, il propose une nouvelle gamme G Pro avec des produits destinés aux joueurs exigeants avec d’excellents rapports qualité/prix.

La Logitech G Pro est donc une souris gamer pensée pour proposer la meilleure expérience dans les jeux compétitifs. Elle dispose de 6 boutons programmables et d’un capteur ultra précis, le tout dans un format et un poids optimisé pour de longues sessions de jeu. Bien entendu, elle ne s’adresse pas qu’aux joueurs professionnels et propose une excellente maniabilité dans toutes les situations. Elle existe avec ou sans-fil en fonction de vos préférences et de votre budget.

En bref

Un capteur ultra précis ;

Réellement utilisée par de nombreux joueurs professionnels ;

Conçue pour durer.

Le meilleur rapport qualité/prix

Logitech G402

L'ultra populaire

La Logitech G402 est l’une des souris gamer les plus accessibles sur le marché. Cependant, cela ne l’empêche pas d’offrir une très bonne prestation dans toutes les circonstances grâce à son capteur efficace à toutes les vitesses. Elle est équipée de 8 boutons programmables dont certains modifient la sensibilité de la souris. Comme toutes les souris du fabricant, elle dispose d’une très bonne durée de vie.

En bref

Le meilleur rapport qualité/prix en souris gamer et surement la plus populaire ;

8 boutons programmables en fonction de vos besoins ;

Design soigné et poids maîtrisés.

La meilleure pour les MMORPG et les MOBA

Razer Naga Trinity

Pour doser WoW Classic

Si vous avez déjà joué à World of Warcraft, vous avez déjà entendu parler de la Razer Naga. En plus d’être une très bonne souris en général, le célèbre modèle de Razer dispose d’une spécificité encore assez unique : un pavé numérique avec 12 boutons présent sous le pouce. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il est très simple à utiliser et il offre la possibilité d’y attribuer de nouveaux sorts sur un MMORPG ou d’utiliser rapidement ses objets sur un MOBA. C’est, par exemple, très pratique pour lancer des sorts de soin en mouseover sur World of Warcraft.

Le version Trinity de la Razer Naga lui permet d’être plus polyvalente et de remplacer le pavé numérique par 7 ou 2 boutons pour pouvoir jouer à d’autres jeux dans des conditions optimales. Cela en fait sans aucun doute la souris gamer la plus polyvalente du marché !

En bref

Expérience optimale dans les MMORPG et les MOBA ;

Très polyvalente ;

L’écosystème complet Synapse 3 de Razer compatible Hue et Nanoleaf.

Pour les gros budgets

Razer Mamba HyperFlux

Là où nous allons, nous n'avons pas besoin de fil

La Razer Mamba HyperFlux est la souris gamer de la démesure. Même si ce n’est pas le premier fabricant à le faire, Razer propose sur ce modèle sans fil un tapis de souris qui est doublé d’un système de recharge. Cela permet à la souris d’être entièrement utilisable sans fil, ce qui limite son poids et améliore son ergonomie.

Comme tout produit gamer haut de gamme, on retrouve une panoplie complète de LED RGB sur la souris et sur le tapis programmable via le logiciel Synapse 3 de Razer. Si vous possédez des ampoules Philips Hue ou Nanoleaf, vous pourrez synchroniser l’éclairage du clavier avec celui de votre pièce. So g4m3r.

En bref