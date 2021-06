Les promotions sur les smartphones sont nombreuses pendant les Amazon Prime Day : nous avons fait le tri pour sélectionner les meilleures offres. Que vous ayez un budget confortable ou restreint, plusieurs valent le détour.

Depuis le 21 juin à minuit, les Prime Days ont démarré sur Amazon. Cette période de promotion est une bonne occasion de trouver des smartphones de qualité à prix réduit. Pour vous aider à y retrouver, nous avons fait le tri en ne conservant que les modèles à la fois solides et affichant une promotion significative.

Des promotions sur d’autres catégories de produits sont rassemblées dans notre sélection des meilleures offres tech des Prime Days. Les Amazon Prime Days sont accessibles pour les abonnées et abonnés à Amazon Prime, une souscription qui coûte 49 euros par ans ou 5,99 euros par mois (avec un essai gratuit de 30 jours).

Le smartphone premium : Le Galaxy S21+

Les smartphones premium de Samsung sont des références dans le secteur. Avec son design raffiné aux finitions soignées, le Galaxy S21 Plus ne fait pas mentir la réputation de son constructeur. On retrouve comme toujours dans cette gamme un écran magnifique, lumineux et bien calibré, qui rendra les sessions de navigation ou de jeu très agréables.

Son chargeur 25W est certes un peu lent comparé aux chargeurs éclair que proposent désormais certains constructeurs. Mais c’est bien là son seul défaut. Comme le note Frandroid dans son test du Galaxy S21 Plus, le smartphone dispose sinon d’un processeur très puissant qui répond aux commandes au doigt et à l’œil et d’une interface maison réputée (Oxygen OS) qui rend l’utilisation très fluide au quotidien. Une qualité qui se paye cher (1070 € en temps normal). Les Prime Days permettent cependant de se le procurer à 850 €.

Le meilleur rapport qualité/prix : le OnePlus 8

A son prix standard de 699 €, on le trouvait pas mal. A 299 €, ce modèle devient une des meilleures affaires du moment. Comme l’indiquent nos confrères de Frandroid dans leur test du OnePlus 8, le smartphone dispose d’un superbe écran très lumineux et bien calibré (avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz). Son design est celui d’un modèle haut de gamme, ses performances aussi — le modèle est équipé d’un Snapdragon 865. Et sa charge rapide le rend très pratique à utiliser au quotidien.

Le smartphone à moins de 200 euros : Xiaomi Poco X3 Pro

Le Poco X3 Pro a des performances étonnantes pour un smartphone à prix si réduit. Doté d’un processeur puissant (le Snapdragon 860), il endure sans faiblir des sessions de jeu. Et sa fonction de charge rapide assure de ne pas rester à sec bien longtemps. Bien sûr, à ce niveau de prix, il faut faire quelques concessions.

Le design et les finitions du modèle n’ont rien de sensationnel. Et ce n’est pas avec le Poco X3 Pro que vous prendrez la photo de l’année. A son prix standard de 229 €, c’est cependant un modèle qui offre un très bon rapport qualité. C’est encore plus vrai en ce moment, avec les Prime Days qui permettent de le trouver à 189 €.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo