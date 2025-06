Lors du salon Computex 2025 qui se tenait à Taïwan il y a quelques jours, Synology a dévoilé une solution de surveillance, C2 Backup for Surveillance, à destination des entreprises. Ses points forts : elle est très simple à mettre en place, peu coûteuse et s’appuie sur l’expertise de Synology dans le stockage de données.

La marque Synology est bien connue pour ses produits grand public comme les NAS ou la BeeStation. Mais la marque taïwanaise est également bien implantée dans le secteur professionnel. Elle compte développer encore plus cet axe dans les prochains mois avec une nouvelle solution annoncée lors du Computex 2025 : C2 Backup for Surveillance.

Les nouvelles caméras de Synology présentées sur le stand de Synology lors du Computex 2025 // Source : Ulrich Rozier pour Humanoid xp

Une plateforme de vidéosurveillance avec ou sans serveur, rapide à déployer et pensée pour la gestion multi-sites à grande échelle. Derrière ces termes argotiques se cachent en fait une solution bien pensée pour venir bousculer le petit monde de la vidéosurveillance.

Comment Synology réinvente la vidéosurveillance cloud

Monter une installation de vidéosurveillance professionnelle est un vrai casse-tête pour les entreprises : il faut des serveurs, des caméras, configurer l’ensemble, acheter des licences avec des abonnements et bien souvent, il faut faire appel à des prestataires dont l’expertise entraîne bien souvent une dépendance.

Contrairement aux architectures de vidéosurveillances traditionnelles nécessitant des serveurs locaux et des configurations complexes, C2 Backup for Surveillance permet une installation complète en quelques minutes, y compris depuis un appareil mobile et sans formation technique spécifique.

La démo de C2 Backup for Surveillance présentée par Synology lors du Computex 2025 à Taïwan

C2 Backup for Surveillance est conçue pour offrir une flexibilité maximale : elle peut être déployée en 100 % cloud ou en mode hybride (avec des NAS ou des serveurs locaux) et surtout, ne requiert pas de licence (souvent perpétuelle) pour chaque nouvelle caméra. Autrement dit, l’ajout de nouveaux équipements sur plusieurs sites devient beaucoup plus simple.

L’interface de gestion unifiée permet ensuite de superviser l’ensemble du parc de caméras, de centraliser les flux vidéo et de gérer les droits d’accès utilisateurs, tout en s’intégrant nativement à des annuaires d’entreprise comme Windows Active Directory.

La promesse : une installation en quelques minutes

Synology l’a montré lors d’une démo du Computex 2025, C2 Backup for Surveillance se distingue par un processus d’installation rapide. La configuration initiale d’un site ou l’ajout d’une caméra peut être réalisée en moins de trois minutes, même depuis un appareil mobile, le tout via une interface graphique intuitive.

L’interface graphique de C2 Backup for Surveillance est très simple à prendre en main.

Le système détecte automatiquement les caméras compatibles sur le réseau, applique les mises à jour nécessaires et configure les paramètres sans intervention manuelle. La gestion centralisée est assurée via une console unifiée accessible, permettant de superviser en temps réel plusieurs sites et de regrouper les flux vidéo selon des vues personnalisées (par zone, par équipe, etc.).

Une solution qui prend en compte les coupures internet

Cette architecture facilite la surveillance multi-sites : les administrateurs peuvent piloter l’ensemble du parc de caméras, synchroniser les enregistrements sur une timeline unique et attribuer des droits d’accès granulaires à différents utilisateurs ou groupes.

C2 Backup for Surveillance prend également en compte les coupures d’internet ou les interruptions réseau grâce à un système de continuité de service. Dans le cas des caméras Synology, celles-ci peuvent continuer d’enregistrer localement sur une carte microSD et de donner un accès aux flux via une connexion directe.

Synology a présenté ses propres cartes micro-SD qui supportent l’écriture continue intensive avec une surveillance d’intégrité intégrée.

Enfin, la plateforme propose un mode basse consommation permettant de réduire la bande passante jusqu’à 50 %, tout en maintenant une qualité vidéo optimale, ce qui la rend adaptée aux environnements à connectivité limitée.

Quid de la sécurité et de la confidentialité ?

Côté sécurité des données, toutes les séquences vidéo sont protégées par un chiffrement AES-256 côté client : les enregistrements sont chiffrés avant même de quitter le serveur d’enregistrement. Plus prosaïquement, la plateforme prend en charge l’authentification à deux facteurs pour les accès administratifs, renforçant la protection contre les accès non autorisés.

Synology assure d’ailleurs que C2 Backup for Surveillance est certifié ISO 27001 et SOC 2 Type II, deux des standards les plus stricts en matière de sécurité de l’information et de gestion des données. La marque taïwanaise garantit enfin qu’aucune analyse ou traitement tiers n’est effectué sur les vidéos stockées : la solution se limite à la sauvegarde, l’accès et le partage sécurisé des enregistrements, sans exploitation commerciale ou analyse automatisée des contenus.

Tarifs et date de lancement

Pour C2 Backup for Surveillance Synology a fait le choix d’une tarification pensée pour la flexibilité et la maîtrise des coûts, sans imposer de licence par appareil ni d’engagement à long terme. L’abonnement fonctionne selon un principe « pay-as-you-grow » : l’utilisateur ne paie que pour le stockage cloud effectivement utilisé (si le stockage cloud est nécessaire, par ailleurs), et le nombre de caméras connectées à la plateforme, ce qui permet d’ajuster les dépenses à la taille réelle du parc et aux besoins de l’entreprise.

À gauche, la caméra TC500, la caméra CC400W (en haut) et la caméra BC500 de Synology (en bas).

Enfin, pour accompagner le lancement, Synology a également présenté une gamme complète de caméras. Les caméras BC500 (bullet), TC500 (tourelle) ou CC400W (Wi-Fi) offrent ainsi diverses options pour s’adapter à tous les lieux. Des caméras qui ne sont pas obligatoire, Synology précisant ainsi que plus de 8 300 modèles de caméras IP sont compatibles avec sa solution de vidéosurveillance.

L’offre sera par ailleurs lancée dans le courant de l’année 2025. Les tarifs européens débutent à partir de 10,79 euros par an et par caméra.

Les tarifs pour Tarifs C2 Backup for Surveillance débutent à partir de 10,79 €/an/caméra

