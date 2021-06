Les Amazon Prime Days sont lancés : pendant deux jours, le célèbre site de ventes en ligne propose nombre de promotions ultra intéressantes. Dans ce guide éditorialisé de Numerama, vous trouverez les meilleures offres concernant les casques et écouteurs à réduction de bruit active.

Le meilleur des Amazon Prime Days pour les casques et écouteurs :

Écouteurs Sony WF-1000XM3 ( 142,49 € ) : une réduction de bruit exemplaire dans ce format

Écouteurs Jabra Elite 75t ( 94,99 € ) : les meilleurs alliés des sportifs

Casque Bose Headphones 700 (227,99 €) : l’une des meilleures réductions de bruit

Casque Sennheiser Momentum 3 (275,49 €) : le haut de gamme avec une bonne remise

Casque Beats Solo Pro (164,99 €) : le casque pour les salles de sport

Ce lundi 21 juin marque le coup d’envoi des Amazon Prime Days. Pendant deux jours, la multinationale propose à ses abonnés des réductions très intéressantes sur des produits tech. Naturellement, le rayon des casques et des écouteurs n’y échappe pas. Et comme il s’agit de produits phares, devenus indispensables dans la vie quotidienne en 2021, vous allez certainement être nombreux à vous pencher sur cette catégorie.

Aujourd’hui, il y a matière à s’y perdre devant le nombre incalculable de références sur le segment des accessoires audio. Dans ce guide, vous trouverez une sélection des meilleures offres.

Les Amazon Prime Days sont accessibles pour les abonnées et abonnés à Amazon Prime, une souscription qui coûte 49 euros par ans ou 5,99 euros par mois (avec un essai gratuit de 30 jours).

Amazon Prime Day 2021 : les meilleures offres pour les casques et les écouteurs

Les écouteurs avec la meilleure réduction de bruit active : Sony WF-1000XM3 — 142,49 €

Ne vous fiez pas à leur nom à coucher dehors : les WF-1000XM3 sont des écouteurs plus que convaincants. Avant d’être remplacés (par les WF-1000XM4), ils pouvaient être considérés comme une référence sur le marché. Ils ont tout pour plaire : une qualité de finition exemplaire, une réduction de bruit active bluffante (pour des écouteurs), une application-compagnon ultra complète (pour personnaliser le rendu sonore à sa guise), une autonomie difficile à prendre en défaut (24 heures en tout) et des fonctionnalités très bien pensées (plusieurs modes de réduction de bruit). À moins de 150 euros, ils deviennent encore meilleurs.

Les écouteurs pour les sportifs qui veulent la paix : Jabra Elite 75t — 94,99 €

Vous adorez faire du sport mais souhaitez avoir la paix pendant vos workouts ? Les Elite 75t conçus par la marque reconnue Jabra pourraient bien devenir vos meilleurs alliés. Leur design très discret est associé à un confort sans faille. Ils tiennent parfaitement dans les oreilles, ce qui permet de n’avoir aucune crainte pendant des efforts prolongés. Outre ce bel effort en termes d’ergonomie, on peut souligner le rendu sonore personnalisable et la réduction de bruit est une bénédiction dans une salle de sport (oui, on en a marre d’entendre ses haltères qui s’entrechoquent).

Un casque avec une réduction de bruit bluffante : le Bose Headphones 700 — 227,99 €

Pendant très longtemps, Bose a mis tout le monde d’accord sur le segment des casques à réduction de bruit active. Si la marque a trouvé en Sony et Apple des rivaux de taille, ses produits restent d’excellents choix. Le Headphones 700 est, à l’heure actuelle, son casque à réduction de bruit active le plus haut de gamme de son catalogue. Évolution naturelle du QC 35, spécimen qui a fait ses preuves pendant plusieurs années, le Headphones 700 ne manque de rien : conception à la hauteur, réduction de bruit bluffante comme attendue et microphones de qualité (ce n’était pas le cas sur le QC 35). Sans oublier le son Bose, qui a ses fidèles.

Du très haut de gamme à prix cadeau : Sennheiser Momentum 3 — 275,49 €

Il est parfois compliqué de conseiller un casque dont le prix de départ avoisine les 400 euros. Mais les Amazon Prime Days peuvent constituer une occasion de baisser sérieusement le prix plancher des produits les plus premium. Le Momentum 3 de Sennheiser entre dans ces critères : malgré ses immenses qualités, on ne le conseillerait pas à son prix de lancement. Mais, sous la barre des 300 euros, il bénéficie d’un rapport qualité/prix excellent. Ici, c’est surtout la qualité sonore qui fait toute la différence. Sennheiser a une réputation dans ce domaine et le Momentum 3 lui fait terriblement honneur. On apprécie aussi son design un peu plus industriel que la concurrence, avec ce petit cachet en plus qui peut faire la différence.

Le casque pour les sportifs stylés : Beats Solo Pro — 164,99 €

Depuis son rachat par Apple, Beats est devenu une marque qui compte vraiment. Exit cette image de fabricant qui plaît avant tout aux fans de rap et de hip-hop. Le Solo Pro est l’un des produits qui a marqué cette renaissance : il s’agit d’un casque à réduction de bruit particulièrement à l’aise dans l’environnement iOS, avec une simplicité d’usage bienvenue. Ses matériaux durables en font un produit capable de survivre à des entraînements intenses. Quant au son Beats, il n’est plus du tout écrasé par des basses assommantes. Enfin, la réduction de bruit reste une fonctionnalité appréciable dans un environnement bruyant.

