Comme prévu, Apple a profité de sa keynote de début d’année pour lever le voile sur ses nouveaux iPad Pro 11 et 12,9 pouces. Deux machines qui viennent améliorer une recette déjà bien maitrisée grâce à une mise à jour solide des caractéristiques techniques.

Cela faisait partie des produits les plus attendus de cette keynote de début d’année, Apple vient d’annoncer ce 20 avril 2021 deux nouveaux modèles d’iPad Pro, un en version 11 pouces et l’autre en version 12,9 pouces, exactement comme les versions précédentes.

Mais dans les entrailles des deux bestioles, on retrouve une nouveauté inattendue, la puce Apple M1

Apple M1 dans un iPad

La puce M1 qui jusqu’ici était réservée aux Mac de nouvelle génération arrive donc sur la tablette d’Apple, ouvrant au passage de très nombreuses possibilités de rapprochement entre l’écosystème iPad et macos. Sur sa tablette, Apple promet des bonds de performance bruts et de meilleures capacités graphiques grâce à l’utilisation de sa puce maison.

Mais si ce nouvel iPad Pro ne se contente pas d’inaugurer une toute nouvelle puce sur la plateforme. Il embarque aussi des caractéristiques techniques de pointe. Le nouvel iPad Pro pourra embarquer jusqu’à 2 To de stockage, 16 Go de RAM, sera compatible 5G et le port USB-C sera compatible USB4.

Même l’appareil photo a eu le droit à une mise à jour avec l’apparition d’un capteur ultra grand-angle de 10 Mpx qui vient accompagner l’autre module photo de 10 Mpx et le LiDAR. À l’avant c’est un autre module photo ultra grand-angle de 12 Mpx (avec angle de champ 122°) qui sert pour la visio.

Liquid Retina XDR : le mini LED pour le 12,9 pouces

En plus de la puce M1 et de plusieurs autres améliorations techniques, la version 12,9 pouces du nouvel iPad Pro adopte la technologie d’écran mini LED. Pas exactement une révolution, cette technologie promet en réalité une meilleure luminosité et moins de défauts d’affichage grâce à la présence de très nombreuses LED microscopiques derrière l’écran qui permettent de gérer plus finement les zones d’affichage de l’écran et de réduire la distance entre les LED et la dalle, et donc potentiellement la finesse de l’appareil.

Pas moins de 10 000 LED sont logées derrière la dalle de l’iPad Pro ce qui permet d’atteindre selon Apple un taux de contraste de 1 million pour 1. En plus de ça, le nouvel écran surnommé Liquid Retina XDR promet 1600 nits de luminosité maximale

Prix et disponibilités

Le suspens cette année venait moins des produits en eux-mêmes que de leurs disponibilités. L’industrie high-tech tout entière est en effet frappé par une pénurie de semi-conducteurs et de composants qui complexifie la mise sur le marché de nouveaux gadgets. Pourtant Apple semble immunisée puisque la marque annonce une disponibilité de ses tablettes pour le 30 avril.

Le prix a aussi été dévoilé. L’iPad Pro 11 pouces sera disponibles à partir de 899 € tandis que le 12,9 pouces lui commencera à 1219 €. Le détail complet des prix est ci-dessous. il faudra rajouter 170 € à chaque addition si vous souhaitez obtenir la version 5G.

iPad Pro 11 pouces iPad Pro 12,9 pouces 128 Go 899 € 1219 € 256 Go 1009 € 1329 € 512 Go 1229 € 1549 € 1 To 1669 € 1989 € 2 To 2109 € 2429 €

