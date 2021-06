Apple a prévu un bon paquet de nouveautés pour la nouvelle version de macOS. L'OS qui hérite du nom de Monterey veut mettre l'interopérabilité au centre de tout pour renforcer la collaboration entre iPhone, iPad et Mac.

Le futur système d’exploitation des ordinateurs Apple a donc un nom : il s’appellera macOS Monterey. À l’occasion de la WWDC, où il a été question de watchOS 8, iPadOS 15, iOS 15 ainsi que des AirPods et Siri, Apple a présenté la nouvelle version majeure de son OS pour ordinateurs et ses nombreuses nouveautés.

Contrôler tous ses appareils avec un seul clavier

Tâchant de renforcer encore un peu l’interopérabilité entre ses appareils, Apple a par exemple dévoilé la fonctionnalité « Universal Control » qui permettra aux propriétaires de Mac et d’iPad d’utiliser une seule souris et un seul clavier pour passer d’une machine à l’autre. La transition devrait se faire naturellement en glissant son curseur sur le bord de l’écran comme si l’on basculait d’un moniteur à un autre. Cela devrait permettre de jongler plus facilement entre différentes machines pour accomplir différentes tâches.

Universal Control autorisera aussi le transfert de fichier d’une machine à l’autre en les glissant simplement d’un écran à l’autre. C’est une évolution majeure de son service Continuity qui tentait déjà de faire sauter les barrières entre les différents OS et les différentes machines — avec des copier-coller communs.

Les plus bidouilleurs seront aussi ravis d’apprendre que l’application « Raccourcis » des iPhones et iPads va arriver sur Mac pour rapidement et facilement créer des scripts et des automatisations sur son ordinateur. La galerie habituelle des fonctionnalités sera là et permettra de facilement recréer des routines iOS sur sa machine de travail.

Les Macs deviennent des écrans AirPlay

AirPlay, le protocole maison de partage entre machine Apple a également été repensé, et tous les ordinateurs de la marque pourront devenir des écrans d’appoint sur lequel il sera possible d’envoyer des vidéos ou de la musique depuis son iPhone ou son iPad.

Enfin, Safari a eu le droit à quelques améliorations également. La navigateur web d’Apple va hériter d’un nouveau look et il sera possible comme sur Google Chrome de créer des « groupes d’onglets » pour s’y retrouver plus facilement. Les extensions de Safari arriveront aussi sur les versions mobiles du navigateur.

Cette nouvelle version de macOS met donc l’accent sur l’interopérabilité avant tout. Apple cherche à faire tomber les barrières entre ses différents appareils pour permettre à tous de travailler plus facilement, quel que soit l’appareil à disposition… tant que vous êtes entièrement versé dans l’écosystème de la marque.

