La PS5 est extrêmement difficile à trouver : la console est en rupture de stock constante depuis sa sortie. Il est donc complètement farfelu d'imaginer qu'elle puisse être vendue pendant les Prime Days d'Amazon, alors qu'elle n'est même pas disponible sur Amazon.

Ne vous fiez pas aux titres de certains articles de sites d’information peu scrupuleux : il n’y aura pas de PlayStation 5 en vente pendant Amazon Prime Day, l’événement étendu sur deux jours, les 21 au 22 juin 2021.

Amazon Prime Day est organisé par la multinationale de Jeff Bezos chaque année, qui permet aux internautes qui sont abonnés ou abonnées à Amazon Prime (il faut payer 49 euros l’année) d’avoir des réductions avantageuses sur certains produits. Il s’agit uniquement d’un événement organisé par Amazon, même si d’autres plateformes de e-commerce en profitent généralement pour proposer des réductions, afin de ne pas se faire complètement dévorer par le leader américain.

Pour qu’il y ait des produits en promotions, il faut qu’il y ait… des produits

Alors, pourquoi la PS5 ne pourrait-elle pas faire partie des produits en promotion pendant les Prime Days ?

Cela peut paraitre évident, mais il n’est jamais perdu de le redire : les réductions activées pendant les Amazon Prime Days concernent des produits qui sont.. en vente sur Amazon le reste du temps. Or, la PS5 de Sony est tout simplement introuvable, quasiment en permanence, depuis sa sortie le 19 novembre 2020. Cela donne même lieu à des anecdotes cocasses, comme ce jeu exclusif à la PS5 qui n’a pas assez de joueurs et joueuses (car probablement pas assez de PS5 sur le marché) pour fonctionner efficacement : ses créateurs ont dû rajouter des bots pour occuper les gamers.

Il suffit d’une simple recherche sur Amazon.fr pour s’en rendre compte : aucune PS5 n’est en stock — d’ailleurs, la page d’accueil ne propose même pas de lien vers une fiche produit, on ne trouve que des accessoires pour aller avec la console.

Il est donc très peu scrupuleux de laisser entendre, dans des articles de presse, qu’il serait possible de trouver une PS5 pendant les Prime Days. Numerama a par exemple pu voir des grands sites français renvoyer vers des liens où la PlayStation 5 est mise en vente, sur Amazon, au double de son prix, par des particuliers. Nous vous conseillons vivement de ne pas l’acheter par ce moyen.

Pourquoi la PS5 est-elle si introuvable ?

Le problème est en fait décorrélé des Prime Days d’Amazon : la PS5 est en rupture partout, et cela ne risque pas de s’arrêter de si tôt. Hiroki Totoki, CFO de Sony, s’était montré très peu optimiste, dans les colonnes de Bloomberg le 10 mai dernier : « Je ne pense pas que la demande va se calmer cette année et, même en produisant beaucoup plus de PlayStation 5 l’année prochaine, nos volumes ne pourront pas répondre à cette demande. »

En somme, l’achat d’une PlayStation 5 ne pourra probablement jamais (ou dans un futur beaucoup plus lointain) se faire sur un coup de tête, en attrapant au vol un exemplaire dans un rayon de grande surface. Et il y a fort à parier que lorsque des PS5 seront mises en ventes sur les plateformes de e-commerce comme Amazon, Boulanger, Darty ou Micromania, les consoles s’arracheront en à peine quelques secondes, générant à nouveau une pénurie.

Il n’y a pas une seule raison pour cette rupture de stock, mais une combinaison de plusieurs facteurs, dont l’immense demande (la PS4 s’est vendue à 115 millions d’exemplaires) et la pénurie de composants qui frappe de nombreuses industries (notamment des semi-conducteurs). Le tout, renforcé par des petits malins qui se jettent sur tous les exemplaires dès qu’ils sont mis en vente, pour les revendre ensuite plus cher, créant toujours plus de demande.

Crédit photo de la une : Louise Audry pour Numerama Signaler une erreur dans le texte

