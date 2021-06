Apple va présenter dans quelques jours le futur de son écosystème logiciel. iPhone, iPad, Mac, tout devrait y passer avec un tas d'annonces destiné à rendre ses produits plus séduisants.

Le 7 juin prochain aura lieu la Worldwide Developers Conference, (WWDC), la grande conférence annuelle ou Apple dévoile ses nouveautés logicielles qui arriveront sur les iPhone, iPad et ordinateurs Mac plus tard dans l’année.

À quelques jours de l’évènement, on vous propose un petit récapitulatif de tout ce que l’on peut attendre de cet évènement.

Des nouveautés logicielles

Comme à son habitude, Apple va profiter de la WWDC pour lever le voile sur les nouvelles versions majeures de tous ses systèmes d’exploitation.

iOS & iPad OS

Du côté des iPhone, on devrait donc voir les débuts d’iOS 15 qui embarquera à priori des tas de petites nouveautés. Parmi elle, des améliorations concernant la gestion des notifications, des mises à jour de iMessage et de l’application Santé ainsi qu’un écran de verrouillage repensé. Des améliorations sur la protection de la vie privée sont également attendues, alors même qu’Apple a déjà déployé il y a quelques semaines son outil pour limiter le pistage des internautes.

iPadOS (qui est désormais un système à part entière, indépendant d’iOS) devrait lui aussi passer à la version 15 et gagner, en passant, la possibilité de placer des widgets sur l’écran d’accueil. Aucune de ces deux mises à jour ne va donc révolutionner l’expérience utilisateur, mais Apple continue de retoucher ses systèmes çà et là pour mieux coller aux besoins de sa clientèle.

macOS, watchOS et tvOS

Concernant le reste de l’écosystème logiciel d’Apple, on en sait malheureusement peu. watchOS et tvOS (le système d’exploitation de l’Apple Watch et de l’Apple TV) devraient passer en version 8 et 15 respectivement. Enfin, macOS 12 devrait aussi faire une apparition sur scène, mais aucune information n’a fuité quant aux nouveautés que l’on peut attendre sur ce front-là.

La mention d’un système « HomeOS » dans une offre d’emploi d’Apple a également refait naitre des rumeurs concernant une nouvelle percée d’Apple dans le monde de la domotique, mais là encore on ne sait pas grand-chose.

Des nouveaux Macs ?

Traditionnellement, la WWDC n’est pas le moment où Apple annonce des nouveautés matérielles, la conférence étant dédiée aux développeurs et développeuses. Mais des rumeurs persistantes font état de l’arrivée prochaine de deux nouveaux modèles de Macbook Pro 14 et 16 pouces.

En plus de venir remettre un coup de frais dans la lignée des Macbook Pro, ces ordinateurs pourraient être les premiers à inaugurer la fameuse puce Apple Silicon M2.

Très attendu, ce processeur Apple viendrait améliorer encore les performances de la nouvelle architecture système d’Apple, après une puce M1 déjà impressionnante d’efficacité.

Crédit photo de la une : https://www.youtube.com/watch?v=0TD96VTf0Xs Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo