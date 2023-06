iOS 17 intègrera une nouvelle fonction StandBy pour l’iPhone. Apple l’a mise en avant avec un joli socle dans sa vidéo de présentation. Socle que la firme ne commercialisera pas.

Si on devait retenir deux annonces majeures de la conférence WWDC 2023 organisée par Apple, ce serait le casque Vision Pro pour le fantasme technologique et la fonction StandBy de l’iPhone pour le plaisir simple. Disponible dans iOS 17, future mise à jour majeure des téléphones, elle permettra notamment de transformer l’iPhone en réveil. Beaucoup en sont tombés amoureux tout de suite, et on se dit que la manière dont elle a été présentée y joue pour beaucoup : imaginer son iPhone flotter grâce à un socle magnétique est très séduisant.

Pour rappel, StandBy est une sorte de mode paysage pour l’iPhone. Une fois positionné sur le côté et en train d’être rechargé, le smartphone pourra modifier son affichage pour donner accès, à distance, à des informations importantes (heure, widgets…). Mais figurez-vous que l’élégant socle conçu pour mettre en valeur StandBy ne sera jamais commercialisé par Apple selon nos informations (nous sommes présents sur place pour couvrir l’événement). L’absence de mention dans le communiqué centré sur iOS 17 n’est donc pas un oubli.

Apple se prive d’un accessoire

Il est étonnant de voir Apple se priver de la commercialisation d’un accessoire en apparence très simple, qui doit assurer deux fonctions : faire tenir l’iPhone à l’horizontal et le recharger. La firme de Cupertino a ressuscité MagSafe, technologie qui ajoute des aimants à la charge sans fil, en partie pour cette raison. D’ailleurs, des socles comparables à celui qu’on voit dans la présentation de StandBy existent déjà. Sur Amazon, on trouve par exemple ce modèle sous les 120 €.

C’est d’autant plus curieux de voir Apple laisser les autres accessoiriser StandBy puisque l’entreprise est connue pour ses produits très onéreux à forte marge (la chiffonnette pour nettoyer son écran à 25 €). On imaginait déjà ce socle à 200 €, un tarif qui se justifierait par un design plus épuré, à la Apple. À titre de comparaison, les produits conçus par la marque Belkin affichent généralement un gros logo qui peut paraître disgracieux.

Ce socle d’Apple n’existe pas // Source : Apple

Peut-être qu’Apple n’a plus envie de développer une station de recharge en raison du douloureux souvenir laissé par le AirPower. Ce projet ambitieux, dont la promesse était de remplir la batterie de trois appareils en même temps (iPhone, Apple Watch, AirPods), a été abandonné pour des raisons techniques. Ce serait un tantinet capillotracté comme justification, mais la politique d’Apple est parfois difficile à suivre.

