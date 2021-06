Les AirPods vont avoir le droit à de nouvelles fonctionnalités avec iOS 15.

À la WWDC 2021, les AirPods ont eu le droit à un segment à eux seuls, même s’ils n’ont pas, à proprement parler, un système d’exploitation qui les fait tourner. C’est plutôt leur lien avec les appareils Apple qui les met dans une catégorie à part — « notre accessoire préféré », de la bouche de Craigh Federighi, responsable des logiciels pour Apple.

Les nouveautés des AirPods

La première innovation à venir sur les AirPods est Conversation Boost : les AirPods Pro vont permettre d’entrer dans un mode qui convient aux conversations. Il amplifie le son de manière directionnelle, ce qui permet d’amplifier, visiblement en temps réel, les voix des personnes autour de soi. Cette nouveauté n’est pas directement liée à de l’accessibilité, mais Apple affirme qu’il s’agit d’une fonctionnalité permettant de mieux se concentrer sur la voix d’une personne. Elle est accompagnée d’une option qui permet de régler le bruit ambiant à la volée et plus uniquement un mode « réduction de bruit » ou « amplification de bruit » au choix.

Siri peut bien entendu travailler avec Focus, la nouvelle suite d’interaction qui apparaîtra avec iOS 15. Dans des AirPods, Siri saura à quel moment vous donner vos rappels ou quelles notifications il faudra vous rappeler — selon la configuration que vous aurez choisie. Apple a fait la démonstration d’une personne dans un magasin : Siri saura qu’il s’agit du moment — ou du lieu — où il faut énoncer la liste de courses.

On l’attendait depuis la sortie des AirTags : iOS 15 permet aux AirPods de faire marcher le réseau Find My et sont donc trouvables dans Localiser. Ils émettent désormais, comme des AirTags, un petit signal Bluetooth qui permet de les localiser dans la même application que les petits gadgets d’Apple. Il sera plus difficile de perdre ces objets qui se glissent facilement entre deux coussins d’un canapé.

Enfin, Apple a annoncé l’arrivée de l’audio spatialisé sur tvOS et macOS : les films et séries compatibles pourront avoir une ambiance « cinéma » sur d’autres appareils que des appareils iOS.

Ces nouveautés seront disponibles à la rentrée 2021 avec iOS 15.

