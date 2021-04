Apple a annoncé une nouvelle Apple TV. Elle s'appelle toujours l'Apple TV 4K mais intègre un processeur plus puissant et un outil de calibration.

Durant son premier événement de l’année 2021, Apple a officialisé sa nouvelle Apple TV 4K. Elle n’a pas changé de nom, à l’instar de beaucoup d’autres produits du catalogue, mais intègre plusieurs changements très importants. On pense à la télécommande, qui arbore un tout nouveau design a priori plus pratique.

La nouvelle Apple TV 4K reçoit aussi un processeur plus puissant, troquant le A10X actuel pour la puce A12 Bionic (celle de la génération iPhone XS). Elle va notamment permettre à la box TV polyvalente de proposer du HDR avec un taux de rafraîchissement plus élevé.

Apple va vous aider à avoir une plus belle image

Apple a écouté les critiques sur la Siri Remote, sans aucun doute le plus gros défaut de l’Apple TV 4K (trop petite et trop fragile). La multinationale l’a donc entièrement repensée pour qu’elle soit plus ergonomique, plus agréable en mains et plus solide (sa coque est constituée d’aluminium recyclé). Par exemple, le bouton pour appeler Siri a été déporté sur la tranche et la zone tactile a été refaite pour être plus pratique (elle est circulaire et mieux délimitée).

En prime, Apple a décidé de vous aider à bien régler votre téléviseur avec un outil de calibration jouant sur la balance des couleurs. Il faudra néanmoins un iPhone pour en profiter. Le smartphone servira de sonde pour ajuster au mieux les paramètres de l’Apple TV 4K. Il pourrait s’agir d’un vrai argument face au autres box TV, afin de tirer au mieux profit de son téléviseur 4K HDR. Avec des bons réglages, on peut copieusement améliorer son expérience de visionnage.

Cette nouvelle Apple TV 4K, qui conserve son design minimaliste, pourra être précommandée à partir du 30 avril. Deux versions seront proposées : 32 go à 179 dollars et 64 Go à 199 dollars.

