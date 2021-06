Apple vient de présenter plusieurs nouveautés logicielles pour l'iPad, qui seront proposées avec iPadOS 15, la prochaine version du système d'exploitation mobile pour tablette.

Après l’iPhone avec iOS 15, l’iPad aussi aura droit à une importante mise à jour logicielle. Au cours de sa conférence WWDC 2021, où il a été question d’AirPods et de watchOS 8, Apple a donné un aperçu de ce que sera iPadOS 15, la prochaine grande version de son système d’exploitation pour tablette. Pour le dire vite, iPadOS 15 récupère certaines nouveautés qui avaient été introduites l’an dernier sur iOS 14, comme les widgets et la bibliothèque d’apps.

La bibliothèque d’apps

La bibliothèque d’apps (App Library) est une autre façon de visualiser les applications sur iPadOS. Déjà déployée dans iOS 14, cette vue réorganise la page d’accueil en montrant tout ce qui est présent à l’écran et donne la possibilité de réorganiser ou de cacher les diverses pages, en les déplaçant avec le doigt ou en les décochant si elles ne sont plus importantes, afin d’alléger la page d’accueil.

Les widgets

Là encore, il s’agit d’une évolution déjà aperçue avec iOS 14. Avec iPadOS 15, Apple donne la possibilité de placer des widgets directement sur la page d’accueil, parmi les autres applications — une orientation qui existe déjà du côté d’Android. Les utilisateurs peuvent de fait les positionner un peu où ils veulent. Évidemment, les widgets s’adaptent à la taille plus grande de l’écran de l’iPad.

Le multitâche

Le multitâche n’est pas une nouveauté avec l’iPad. Cela fait déjà quelques générations que ce procédé existe dans la tablette d’Apple. Néanmoins, régulièrement, l’entreprise s’efforce de le rendre plus pratique. C’est l’objet de la nouvelle version d’iPadOS, avec de nouvelles façons d’afficher les applications et de basculer facilement de l’une à l’autre. Une nouvelle zone sera affichée en haut de l’écran.

Notes

Du côté des Notes, il y a aussi des évolutions à noter, à commencer par la possibilité de mentionner directement une autre personne avec un raccourci @sonpseudonyme. Elle recevra alors une notification. Il est possible d’inclure des mots-clés dans une note et de les retrouver rapidement via le navigateur de tags. Quant à QuickNote,la fonction permet de joindre des notes aux pages web et à d’autres parties de l’iPadOS.

Traduire

L’application de traduction (Traduire) arrive sur iPad grâce à iPadOS 15. Elle est livrée avec une fonction de traduction automatique, qui détecte si vous parlez et dans quelle langue — et elle peut alors traduire immédiatement dans une langue d’arrivée. Le stylo Apple Pencil pourra être utilisé pour écrire du texte, qui pourra être traduit dans la foulée, et si du texte est détecté sur une photo, il pourra aussi être traduit.

