Siri ne sera bientôt plus exclusif à l'univers Apple. L'assistant fait partie d'une large stratégie centrée sur la maison connectée.

Apple a décidé de faire un pas de plus vers la maison connectée — un secteur qu’il connaît désormais très bien. HomeKit, au cœur des accessoires qui se connectent à l’écosystème Apple, a été considérablement amélioré avec iOS 15. Ce faisant, Siri devient un accessoire central de la stratégie d’Apple, non seulement dans les HomePod mini, mais également dans des appareils tiers. Une grande première pour Apple, qui rattrape son retard par rapport à Google et Amazon sur le sujet.

Siri… partout

Siri était clairement la star de la section maison connectée de la WWDC 2021 d’Apple. L’assistant connecté est désormais capable de contrôler directement une Apple TV en lui demandant de regarder un film depuis un HomePod — aujourd’hui, la petite enceinte peut simplement allumer une Apple TV.

Mais la véritable évolution pour Apple est la capacité pour des constructeurs tiers d’intégrer Siri dans leurs appareils. À la manière de Google et Amazon avec Assistant et Alexa, des constructeurs pourront utiliser Siri et connecter leurs appareils à HomeKit, directement à la voix. Apple a fait la démonstration d’un thermostat connecté, mais a promis des partenariats avec les plus grandes marques. On comprend pourquoi le HomePod original n’était plus une priorité pour Cupertino.

L’Apple TV devient plus pertinente

L’Apple TV s’enrichit de nouvelles fonctionnalités liées à la maison. Comme l’Apple Watch, elle saura afficher un panneau enfin intéressant sur les objets présents dans la maison et associés à HomeKit. Mais elle saura aussi tirer partie des nouveautés d’iOS 15. SharePlay permettra de montrer directement dans la grille des programmes de l’Apple TV les programmes que vos amis vous auront recommandé dans Messages. Elle pourra également faire des recommandations familiales basées sur les goûts de tous les utilisateurs et utilisatrices d’une famille.

Côté son, une Apple TV 4K pourra être désormais appairée avec des AirPods mini pour en faire des enceintes sans fil. Sans oublier, bien entendu, de nouveaux fonds d’écran animés qui font le bonheur des geoguesseurs.

