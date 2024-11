Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Avec une taille et une puissance similaire au MacBook Air, le Surface Laptop 7 est un ordinateur portable qui convient pour de nombreux usages, à commencer par une utilisation professionnelle. Son prix baisse de 350 € pendant la Black Friday Week.

👉 Retrouvez les meilleures offres à saisir pendant le Black Friday 2024

C’est quoi, cette promotion sur laptop de Microsoft ?

Le Microsoft Surface Laptop 7 est normalement vendu 1 449,99 €. Il est proposé sur le site de La Fnac au prix de 1 099,99 € durant la Black Friday Week.

Pour aller plus loin Meilleurs PC portables : quel modèle d’ordinateur choisir en 2024 ?

C’est quoi, cet ordinateur portable ?

Avec le Surface Laptop 7, Microsoft propose un ordinateur portable pas si éloigné des fameux MacBook Air d’Apple. L’ultraportable de Microsoft propose des dimensions de 30,1 × 22 × 1,7 cm pour un poids de 1,22 kg. Le châssis en aluminium est robuste et plutôt élégant, avec des finitions exemplaires. Les bordures autour de l’écran sont très fines, ce qui augmente l’immersion et donne à l’ordinateur des allures haut de gamme méritées.

Sous le capot, une dalle tactile de 13,8″ compatible HDR, à la résolution de 2304 × 1536 pixels et au taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran est parfaitement calibré avec une température des couleurs juste et une très bonne luminosité. Le contraste n’est pas à la hauteur d’une dalle OLED, mais le résultat reste excellent en toutes conditions. Dommage qu’en extérieur, en plein soleil, l’écran soit sujet aux reflets. Le clavier rétroéclairé offre quant à lui une frappe agréable et le pavé tactile est irréprochable.

Le Surface laptop 7 est unultraportable élégant // Source : Microsoft

À ce prix, cet ultraportable est-il une bonne affaire ?

Presque 400 € d’économies, c’est une excellente affaire ! Le Surface Laptop 7 embarque le processeur Snapdragon X Plus, 16 Go de mémoire LPDDR5X et un SSD de 512 Go. Vous pourrez lancer du travail demandeur en ressources dans de bonnes conditions, et aussi jouer à des jeux vidéo, sans pousser les paramètres à fond. Niveau connectique, vous retrouverez deux ports USB-C 4.0, un port USB-A 3.1, et une prise jack. Niveau autonomie enfin, comptez entre 13 h et 15 h d’utilisation.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !