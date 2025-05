Lecture Zen Résumer l'article

À la WWDC 2025, Apple pourrait annoncer une nouvelle application dédiée aux jeux vidéo. Il s’agirait d’un lanceur semblable à Steam ou à l’app Xbox, qui viserait à développer un écosystème propre à l’environnement Apple. Les ambitions de l’entreprise seraient de rattraper son retard sur ce secteur.

Depuis l’avènement des premiers Mac avec une puce Apple Silicon (M1, M2, M3, M4…), Apple parle de plus en plus de jeux vidéo. Ses processeurs sont puissants et ne surchauffent pas. Ses Mac sont très endurants et capables de jouer à des titres exigeants sur batterie. Quant à sa technologie Metal, une API d’accélération graphique, elle permet de faire des merveilles en termes de qualité visuelle.

Le problème est que la plupart des jeux sortent sur PC et consoles, mais que les Mac sont souvent boudés. Les développeurs qui misent sur le Mac sont encore rares, puisque la plateforme n’est pas la préférée des joueurs et des joueuses.

À la WWDC le 9 juin (la grande conférence développeur d’Apple), la marque américaine s’apprêterait pourtant à faire une annonce pour les joueurs et les éditeurs. Selon Bloomberg, une nouvelle application « Jeux », qui prendrait la forme d’un hub façon Steam ou Xbox, viserait à rendre les Mac, iPad, iPhone et Apple TV plus alléchants pour l’écosystème gaming.

Apple Games : Apple veut lancer une application unique pour les jeux vidéo

Avec iOS 19 et les autres mises à jour majeures des systèmes d’exploitation Apple, une nouvelle application ferait son application. Ce « Apple Games », qui n’a pas encore de nom officiel, serait un hub pour les jeux vidéo. On retrouverait à l’intérieur :

Tous ses jeux, qu’ils soient achetés sur l’App Store ou installés autrement.

Ses trophées et l’aspect communautaire, ce qui suggère que les fonctionnalités du Game Center (iOS 4) seront absorbées.

La section jeu vidéo de l’App Store.

Les jeux d’Apple Arcade (l’abonnement d’Apple avec des jeux en illimité).

Un aspect éditorial, avec des articles récompensant les meilleurs jeux.

Apple Arcade permet de jouer à plein de jeux sur tous ses appareils. // Source : Apple

Avec cette application unique, Apple souhaiterait s’inspirer de logiciels comme Steam ou l’application Xbox, qui réunissent aussi tout un écosystème au même endroit. Ce que l’on ignore aujourd’hui est de savoir si ce système sera ouvert à tous les développeurs (Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now ou Netflix Gaming par exemple) ou si seuls les jeux installés localement sur son Mac ou son iPhone seront visibles dans l’application.

Pourquoi lancer Apple Games ? Comme le rappelle Bloomberg, Apple est déjà un géant du jeu vidéo avec l’iPhone. Des centaines de millions de personnes jouent sur leur smartphone, avec de très nombreux titres disponibles sur l’App Store. L’objectif de cette application serait de centraliser cette expérience gaming, tout en envoyant un message fort aux développeurs. Ils doivent comprendre qu’Apple prend le jeu vidéo au sérieux et se rêve en concurrent de Steam ou Xbox. Un jeu estampillé Apple Games gagnerait alors le support de centaines de milliers d’appareils, sur Mac, iPhone, iPad et Apple TV.

Tous les ans, Apple parle de jeux vidéo à la WWDC. // Source : Apple

Ces dernières années, Apple a multiplié les annonces liées aux jeux vidéo. Outre l’API Metal, la marque a lancé un « Game Mode » sur iOS, iPadOS et macOS qui désactive les notifications pour fluidifier l’expérience. Le support des manettes PlayStation, Xbox et Nintendo est aussi arrivé pour accompagner l’arrivée de titres majeurs comme Death Stranding ou des jeux Ubisoft. Apple semble convaincu que les joueurs verront un jour le Mac comme une vraie plateforme pour jouer et semble penser que sa nouvelle application centrale pourrait encourager une transition dans le monde des consoles.

Autre annonce : Apple commencerait à son tour à racheter des studios. Selon Digital Trends, la marque vient d’acquérir RAC7 Games, le développeur de Sneaky Sasquatch. Une première pièce avant de monter en puissance ?

