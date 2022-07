Câble Lightning : quel câble pour chargeur iPhone ou iPad choisir ?

Votre câble Lightning vient de vous lâcher et vous avez besoin d’en acquérir un nouveau pour pouvoir le brancher au chargeur de votre iPhone ou votre iPad. Cela nous arrive aussi. Pas besoin de se ruer dans un Apple Store et prendre un crédit sur 24 mois pour en acheter un nouveau : découvrez plutôt notre sélection maison.

Depuis l’iPhone 5 sorti en 2012, Apple utilise sur la majorité de ses appareils mobiles un port propriétaire Lightning pour la charge et le transfert de données.

Malgré l’accueil mitigé reçu à sa sortie, Lightning est une évolution majeure pour la connectivité de l’iPhone. Hérité directement du connecteur 30 broches utilisé depuis 2003 par le fabriquant américain, Lightning permet de miniaturiser le port utilisé pour la charge et lui permet d’être réversible — en plus d’avoir une bonne résistance à l’eau.

Son format est plus ou moins un dérivé de l’USB. On peut aujourd’hui avoir plus ou moins les mêmes usages avec un port Lightning qu’avec un port USB-C, comme la charge rapide (depuis l’iPhone 8), la diffusion vidéo HDMI/VGA/USB C, la diffusion audio mini-jack ou encore le transfert de données via SD ou USB.

Apple propose des câbles Lightning vers USB-C avec des chargeurs doubles ports 35 W et sur ses ordinateurs haut de gamme, des alimentations USB-C jusqu’à 140 W. Cela permet de bénéficier d’une charge beaucoup plus rapide et de recharger son iPhone sur un MacBook récent sans adaptateur. Dans les iPhone, l’adaptateur secteur n’est plus là, mais le câble est bien un USB-C vers Lightning.

La seule certification qui existe actuellement pour les câbles Lightning est le programme MFi (Made for iPhone/iPod/iPad). Cette certification délivrée directement par Apple prouve que le câble bénéficie de puces et prises Lightning délivrées par le fabricant américain, et que le câble en lui-même a passé ses contrôles de qualité. C’est très important d’opter pour un câble qui possède cette certification afin d’éviter les dommages électriques sur votre iPhone ou iPad.

Quel câble Lightning faut-il acheter ?

Contrairement aux câbles HDMI, nous pouvons vous recommander plusieurs câbles Lightning en fonction de vos besoins.

Les câbles Lightning vers USB A

Si votre objectif est de remplacer l’un de vos câbles Lightning vers USB ou d’en avoir quelques-uns en plus sous la main, nous pouvons vous recommander les références d’AmazonBasics (meilleur rapport qualité/prix) et d’Anker (meilleure longévité) qui sont certifiées MFi.

Les câbles Lightning vers USB C

Depuis l’iPhone 8 (et jusqu’aux iPhone X, XS, XR, 11, 11 Pro, 12, 12 mini et 12 Pro, 13, 13 mini, 13 Pro), Apple permet d’utiliser le protocole USB-C Power Delivery pour pouvoir recharger plus rapidement son appareil. C’est un format de charge rapide qui sera très sûrement adopté par le marché dans les prochaines années et si vous voulez en profiter dès aujourd’hui, il suffit d’acquérir un câble Lightning vers USB C certifié MFi et un chargeur supportant l’USB PD.

Les chargeurs iPhone sans fil à induction QI

L’iPhone 8, 8 Plus et X introduisent en plus de la recharge rapide la recharge sans fil par induction Qi. Elle est aussi présente sur iPhone 11 et 11 Pro et sur 12, 12 mini et 12 Pro, 13, 13 mini et 13 Pro en plus de MagSafe (qui est de la charge Qi améliorée par un principe d’aimantation). Autant vous dire que son arrivée était attendue depuis des années. Le standard du marché Qi permet de charger son iPhone avec la très grande majorité des chargeurs sans fil présents sur le marché.

Si vous désirez acquérir l’un des meilleurs chargeurs sans fil du marché, nous vous recommandons de vous tourner vers le Anker PowerWave 10W. Il existe également sous forme de Stand, ce qui permet notamment d’utiliser Face ID pendant sa charge.

Pour MagSafe, les produits sont encore rares, mais on peut se tourner vers le chargeur officiel si l’on a un iPhone de gamme 12 ou 13. Il peut aussi charger des AirPods.

Un guide complet sur la recharge sans fil est disponible à cette adresse.

Peut-on charger son iPhone avec le chargeur de son iPad ?

Oui. Cela ne présente aucun danger, l’iPhone va lui-même prendre le courant qu’il a besoin. Cela garantit même d’avoir une charge potentiellement plus rapide.

Comment nettoyer son câble Lightning ?

Utilisez de l’alcool à friction (ou alcool isopropylique), avec le plus d’alcool possible dans la solution. Avec un coton-tige trempé dans l’alcool, vous pouvez nettoyer le câble et les parties métallisées du connecteur, que vous sécherez immédiatement avec un chiffon propre. Le câble en lui-même peut se nettoyer avec la même solution alcoolisée, avec un chiffon ou du sopalin.

Comment ranger son chargeur iPhone ?

Il y a différentes méthodes pour ranger un câble Lightning, mais la meilleure reste de l’enrouler sur lui-même (faire des cercles) ou de le lover (faire des 8). Les câbles tressés sont plus souples et plus simples à enrouler et dérouler. De même, certains câbles viennent avec un petit scratch pour figer la forme que vous avez donné