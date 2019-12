Julien Cadot - il y a 5 minutes Tech

En 2019, votre smartphone se recharge peut-être sans fil, probablement au standard Qi. Entre les iPhone 11, 11 Pro, Pixel 4 de Google et ceux des marques comme les Samsung Galaxy ou des Huawei haut de gamme, vous avez le choix pour vous débarrasser de vos câbles. Encore faut-il choisir une bonne station de charge sans fil. On vous guide.

Cela fait quelques années que la charge sans fil existe, mais jusqu’à la fin de l’année 2017, le marché était un peu confus. Comme souvent, nous nous sommes retrouvés au cœur d’une guerre technologique fondée sur des oppositions entre plusieurs standards qui tentaient de remporter le plus de parts de marché possibles pour s’imposer. Aujourd’hui, c’est à peu près clair, la charge sans fil au standard Qi a gagné, adoptée notamment par Apple, et les formats propriétaires ou les concurrents vont petit à petit disparaître — on l’espère en tout cas.

Nous avons pris en compte dans ce guide plusieurs paramètres, mais l’essentiel étant d’avoir des produits de qualité, durables et qui permettent de prévoir l’avenir. De plus, la fin de l’année 2018 a vu de nouvelles références émerger côté stands, compatibles naturellement avec un grand nombres de smartphones qui se sont mis au standard Qi.

Notre recommandation : Belkin Boost Up Stand Stand by me Si vous cherchez un digne héritier au Pixel Stand qui commence à être compliqué à trouver, le chargeur Boost Up Stand représente ce qui se fait de mieux en ce moment pour les iPhone et la majorité des smartphones Samsung Galaxy qui profiteront de la meilleure vitesse de charge disponible. C’est également le seul chargeur de cette sélection à être officiellement certifié compatible iPhone par Apple, même si cela ne change pas grand chose (Qi étant une norme, comme l’USB). On l’aurait aimé en blanc : pour l’élégance on restera donc sur le Pixel Stand. Compatible « charge rapide » 7,5 w (Apple) et 10 w (Samsung Galaxy). Retrouvez le stand Belkin à moins de 50 euros Le meilleur rapport qualité/prix : Anker PowerWave Stand Anker de rocker Oui, vous le savez, côté recharge, on aime bien les produits Anker. Un iPhone 11 s’accommode très bien d’un chargeur sans fil au format « dock », dans la mesure où il permet de déverrouiller Face ID sans avoir à lever le smartphone de son stand. La marque a sorti un modèle plus musclé au premier trimestre 2018 que son premier modèle du genre, ce qui en fait une bonne piste de départ qui ne coûtera pas un bras. C’est globalement une alternative moins chère à la référence de Belkin puisqu’il se monnaie à moins de 30 euros sur Amazon. Compatible « charge rapide » 7,5 w (Apple) et 10 w (Samsung Galaxy). Retrouvez le Anker PowerWave Stand à moins de 25 euros Le pas cher : Xiaomi Mi Wireless Charging Pad XiaoQi Si vous recherchez un modèle plus accessible en format socle pour recharger votre smartphone pendant la nuit, Xiaomi a un modèle très accessible qui remplit amplement cette tâche. Très simple sur la forme, le Mi Wireless Charging Pad permet de recharger simplement son smartphone (compatible Qi) en le posant dessus, une petite LED verte confirmera la charge. Il possède un petit avantage comparé à ses concurrents avec son port d’entrée USB C, pratique en cas de déplacement si vous possédez déjà des produits compatible avec le nouveau standard de charge du marché ou si vous voulez utiliser le chargeur d’origine de votre smartphone pour l’utiliser. Compatible « charge rapide » 7,5 w (Apple) et 10 w (Samsung Galaxy). Retrouvez le chargeur sans fil Xiaomi à moins de 15 euros