La nouvelle application Nintendo Today! continue de partager des photos inédites de la Switch 2. La dernière en date montre les différentes modes d’utilisation, confirmant l’ajout d’une fonctionnalité souris.

Nintendo a récemment lancé une nouvelle application, baptisée Nintendo Today!, pour se tenir au courant de ses actualités. Elle intègre notamment un compte à rebours jusqu’au 2 avril 2025, date à laquelle la firme nippone diffusera une présentation complète de la Switch 2 — plus complète que la courte vidéo diffusée en janvier.

Le compte à rebours en question montre des images inédites de la console hybride. On a ainsi eu la confirmation que la Switch 2 est bien pourvue d’un bouton C — à l’usage encore inconnu. Le cliché qui accompagne le « J-1 » montre tous les modes d’utilisation du produit qui pourrait être disponible en juin. Là encore, on a droit à une confirmation : la possibilité de transformer ses Joy-Con en souris.

Nintendo Switch 2 et tous ses modes d’utilisation. // Source : Nintendo

Le mode souris de la Switch 2 ne fait plus aucun doute

Si certains doutaient encore de cette fonctionnalité, permettant de reproduire l’ergonomie d’une souris, cette image devrait convaincre les derniers réticents. Tout à droite, on peut voir le mode table de la Switch 2. Il consiste à jouer avec les Joy-Con détachés et la tablette tenant debout sur une surface plane, grâce à son support intégré. La disposition des Joy-Con est ici parlante : l’un est classiquement posé sur son dos, quand l’autre est mis sur sa tranche, là où se trouve un capteur optique (révélé dans la bande-annonce de révélation).

Bien que cette fonctionnalité « souris » soit de plus en plus assumée, nul ne saurait dire ce que Nintendo a derrière la tête en termes d’applications dans les jeux vidéo (ou au sein de l’interface de la console). Un brevet enregistré par Nintendo montre trois situations : un Joy-Con en souris, un Joy-Con tenu normalement accompagné d’un Joy-Con en souris et deux Joy-Con en souris. Connaissant l’imagination de Nintendo, il est difficile de prévoir tout ce qui est possible.

Sinon, l’image montre les autres options qui existent pour utiliser sa Switch 2, et qui sont déjà présentes sur la première Switch. Elle reprend la philosophie hybride de son aînée pour devenir une console 100 % portable (avec les Joy-Con attachés) ou être reliée à un téléviseur via un dock fourni, afin de profiter du confort de son salon et d’une diagonale d’image plus étendue.

