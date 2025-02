Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo a dévoilé l’horaire de diffusion de son Nintendo Direct centré sur sa nouvelle console. L’événement est toujours planifié le 2 avril, mais à 15 heures.

Après une ribambelle de rumeurs et de fuites qui ont tout révélé (ou presque) sur la console qui succèdera à la Switch, Nintendo a dévoilé la Switch 2 le 16 janvier 2025. La présentation de la console hybride a été brève : Nintendo s’est contenté d’une courte vidéo balancée sur YouTube, d’une durée de 2 minutes et 22 secondes, sans aucune explication pour comprendre les nouveautés (autre qu’esthétiques).

À la fin de cette courte présentation, Nintendo a quand même pris soin de fixer un rendez-vous pour une présentation bien plus copieuse de la Switch 2, via un Nintendo Direct prévu pour le mercredi 2 avril 2025. La firme nippone avait promis plus de détails prochainement : elle vient de préciser l’horaire dans un communiqué publié sur X (ex-Twitter) le 5 février.

Nintendo Direct du 2 avril centré sur la Switch 2 // Source : Nintendo

Posez votre après-midi du 2 avril pour découvrir la Ninendo Swich 2

La bonne nouvelle est que Nintendo a choisi un horaire assez doux pour la France : la Switch 2 sera présentée à 15 heures, soit en plein après-midi, juste avant le goûter. Dans sa description de l’événement, Nintendo ne dit pas grand-chose, sinon que ce Direct « se penchera plus en détail sur la Nintendo Switch 2 ».

Si on connaît le design de la Switch 2, qui s’appuie sur un écran plus grand (mais avec des bords prononcés) et des Joy-Con retravaillés (mais qui pourraient quand même être fragiles), il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur la console hybride. Le Nintendo Direct devrait garnir le catalogue de jeux, en dévoilant notamment le nouveau Mario Kart (teasé) et le reste de la line-up. On peut aussi espérer des détails techniques sur la console, ainsi qu’un aperçu de son interface utilisateur et de ses nouvelles fonctionnalités.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Autre chose attendue : la date de lancement, qui devrait se situer aux alentours du mois de juin. Pour le prix, il faudra guetter les informations fournies par les revendeurs, au moment où les précommandes seront possibles. Il est probable que Nintendo communique un prix conseillé pendant son événement d’avril.

Après ce Nintendo Direct, la multinationale organisera des événements physiques un peu partout dans le monde pour permettre aux fans de découvrir la Switch 2 en avant-première, avec une prise en main (il faut une invitation pour y aller). À Paris, ce sera du 4 au 6 avril au Grand Palais, soit juste après le Nintendo Direct.

Pour aller plus loin Nintendo a-t-il le droit d’être si prévisible avec la Switch 2 ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+