Bonne nouvelle : la future console de Nintendo sera rétrocompatible avec les jeux de la Switch, ainsi qu’avec l’abonnement Nintendo Switch Online. La continuité est ainsi assurée.

Nintendo n’est toujours pas décidé à présenter la console qui succèdera à la Switch. Mais, dans un message publié sur X (ex-Twitter) le 6 novembre 2024, Nintendo France a quand même partagé une bonne nouvelle. Lors d’une réunion, le président de l’entreprise Shuntaro Furukawa a annoncé que la Switch 2 (nom qui n’est pas officiel) sera rétrocompatible avec les jeux de la Switch.

« Il a été annoncé durant le Corporate Management Policy Briefing du jour que les titres Nintendo Switch seront également jouables sur ce qui succèdera à la Nintendo Switch. Nintendo Switch Online sera aussi compatible avec ce qui succèdera à la Nintendo Switch », peut-on lire.

Switch Lite, édition Hyrule. // Source : Nintendo

Nintendo fait le choix de la continuité avec la Switch 2

Cela signifie que Nintendo fait le choix de la continuité avec la Switch 2, aussi bien pour les jeux que pour son service en ligne. Et, comment pourrait-il en être autrement au regard du succès invraisemblable de la Switch ? La console hybride, parue en 2017, en est à plus de 146 millions d’exemplaires vendus — soit à moins de 10 millions du record absolu (détenu par la PlayStation 2 de Sony).

Plus impressionnant encore, plus de 1,3 milliard de jeux Switch ont été écoulés, ce qui donne une moyenne de quasiment 10 jeux par console. Les propriétaires seront ravis d’apprendre qu’ils seront en mesure de retrouver tout ou partie de leur collection sur la Switch 2. Au passage, c’est un sacré argument pour la future console, laquelle disposera alors d’un grand catalogue de jeux à son lancement. On pense à des incontournables comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild ou Super Mario Odyssey.

C’est une fonctionnalité cruciale pour la future console de Nintendo, et elle n’a pas toujours été assurée entre les différentes générations (il n’y en a pas eu entre la Wii U et la Switch, par exemple). Il reste néanmoins à préciser un point : cette rétrocompatibilité concernera-t-elle aussi les jeux physiques ? « Davantage d’informations sur ce qui succèdera à la Nintendo Switch, y compris sa compatibilité avec la Nintendo Switch, seront communiquées ultérieurement », a fait savoir Shuntaro Furukawa.

On ignore également si la Switch 2 lira mieux les jeux Switch en raison de sa puissance accrue. Un Game Boost n’est pas une option à exclure, si on se réfère à ce que peut faire une Xbox. Bref, il y a encore des questions en suspens. Pour rappel, la Switch 2 sera montrée avant le 31 mars 2025.

