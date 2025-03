Lecture Zen Résumer l'article

À quelques jours de la grande présentation de la Switch 2, Nintendo a diffusé une image officialisant l’existence du fameux bouton C de la console hybride, dont parlent les leakers depuis des mois. Dans la courte vidéo d’officialisation de la console, le bouton était vide.

Nous sommes bientôt le 2 avril, date de présentation de la Switch 2, et il fallait bien qu’une fuite vienne gâcher un peu la surprise. Pire, la fuite en question vient de Nintendo lui-même. Le constructeur a lancé une application intitulée Nintendo Today!, laquelle permet de suivre son actualité depuis un smartphone. Et, sur la page de description, on peut découvrir une image inédite de la Switch 2, qui montre le fameux bouton C.

Le bouton C faisait partie des nombreuses rumeurs au sujet de la Switch 2, sauf qu’il n’a pas fait l’objet d’une confirmation dans la bande-annonce d’officialisation de la console hybride attendue pour cette année. Dans la vidéo, le bouton, intégré sur le Joy-Con droit, n’est pas frappé de la lettre « C » et ressemble à celui permettant de faire des captures d’écran — présent sur le Joy-Con depuis la première Switch. En réalité : il y a bien un bouton C.

Avec bouton C Sans bouton C

À quoi peut servir le bouton C de la Switch 2 ?

Les rumeurs avaient vu juste : la Nintendo Switch 2 disposera d’un bouton C. À quoi va-t-il servir ? Telle est la question, mais on peut tenter de deviner le mot qui commence par la lettre « C », lié à une fonction dédiée.

Voici quelques pistes possibles :

Capture : cette éventualité aurait du sens, d’un point de vue étymologique. Mais elle est très peu probable puisque le bouton de capture existe déjà sur le Joy-Con gauche et qu’un doublon n’aurait strictement aucun intérêt.

: cette éventualité aurait du sens, d’un point de vue étymologique. Mais elle est très peu probable puisque le bouton de capture existe déjà sur le Joy-Con gauche et qu’un doublon n’aurait strictement aucun intérêt. Connect : voilà une hypothèse plus crédible. Dans ce cas de figure, appuyer sur le bouton C ouvrirait l’interface pour se connecter aux autres, que ce soit via la liste d’amis ou encore via d’éventuels liens avec les réseaux sociaux. On peut aussi imaginer un système de connexion sans-fil façon Wii U, pour contrôler la télé avec la Switch.

: voilà une hypothèse plus crédible. Dans ce cas de figure, appuyer sur le bouton C ouvrirait l’interface pour se connecter aux autres, que ce soit via la liste d’amis ou encore via d’éventuels liens avec les réseaux sociaux. On peut aussi imaginer un système de connexion sans-fil façon Wii U, pour contrôler la télé avec la Switch. Cast : la Switch 2 pourrait proposer un lien direct avec les plateformes de streaming (comme Twitch). Appuyer sur le bouton C permettrait alors de diffuser sa partie en direct, en deux temps trois mouvements.

: la Switch 2 pourrait proposer un lien direct avec les plateformes de streaming (comme Twitch). Appuyer sur le bouton C permettrait alors de diffuser sa partie en direct, en deux temps trois mouvements. Chat : si Nintendo souhaite améliorer l’expérience de chat sur la Switch 2 (aujourd’hui, il faut passer par une application), alors proposer un bouton qui permet de lancer rapidement une conversation serait une excellente idée.

: si Nintendo souhaite améliorer l’expérience de chat sur la Switch 2 (aujourd’hui, il faut passer par une application), alors proposer un bouton qui permet de lancer rapidement une conversation serait une excellente idée. Channels : la mise à jour de l’interface de la Switch 2 proposera-t-elle des chaînes comme la Wii ? Ou bien permettra-t-elle d’accéder à des plateformes de SVOD ? Alors un bouton pour y accéder vite aurait du sens, mais s’il ferait là encore doublon (avec le bouton Home).

: la mise à jour de l’interface de la Switch 2 proposera-t-elle des chaînes comme la Wii ? Ou bien permettra-t-elle d’accéder à des plateformes de SVOD ? Alors un bouton pour y accéder vite aurait du sens, mais s’il ferait là encore doublon (avec le bouton Home). Convert : on prête à la Switch 2 la possibilité d’intégrer une technologie proche du DLSS pour améliorer les performances en jeu. Le bouton C permettrait d’activer ou de désactiver cette technologie à la volée, en fonction de l’état de sa batterie. Mais cela paraît un peu trop technique pour un produit Nintendo

Nul doute que Nintendo détaillera ce fameux bouton C à l’occasion du Direct du 2 avril, qui devrait enfin révéler tous les secrets de la Switch 2.

