En amont de la préparation au lancement de la Switch 2, Nintendo a déjà déployé la mise à jour de l’application mobile. De quoi découvrir quelques futures fonctionnalités bien utiles.

Ne cherchez plus Nintendo Switch Online dans l’App Store ou le Google Play Store. L’application de la firme nippone a changé de nom pour devenir la Nintendo Switch App. Nintendo a mis à jour son application iOS et Android le 29 mai 2025 (version 3.0.1), en amont du lancement de sa future console.

Outre les évolutions dans l’interface pour mieux épouser celle de la Switch 2 (qui change peu par rapport à la Switch), on peut découvrir les nouvelles fonctionnalités offertes par cette application. L’idée est de l’associer au même compte que sa Switch 2 pour une expérience optimale.

Les fonctionnalités de l’application Nintendo Switch App. // Source : Capture d’écran iOS

À quoi sert l’application mobile de la Switch 2 ?

La Nintendo Switch App sert principalement à deux usages. Bonne nouvelle, elle permettra de récupérer plus facilement ses captures d’écran réalisées sur Switch 2 (ce qui est impossible avec la première Switch, avec laquelle on doit s’en remettre à un processus fastidieux pour envoyer les captures sur un smartphone).

Depuis l’onglet dédié dans l’application, on découvre qu’on pourra envoyer ses screenshots et ses clips de 30 secondes manuellement (en sélectionnant ceux que l’on souhaite) et automatiquement (en activant l’option dans les paramètres de la console). L’application peut stocker jusqu’à 100 captures, pendant une durée maximale de 30 jours (contre 14 pour l’application PlayStation). « Si la limite du nombre de fichiers est dépassée, les plus anciens seront remplacés et ne seront plus visibles », stipule Nintendo.

L’autre grande fonctionnalité de l’application concerne le social. On parle de l’opportunité d’ajouter des amis à sa liste sans passer par la console (avec le QR Code ou un code ami), de savoir quand un proche se connecte ou encore de recevoir une invitation pour une session GameChat (le nouvel outil de communication de la Switch 2, qui passe par un bouton dédié). En somme, l’application permet d’être encore plus connecté à sa Switch 2 et atteste d’un vrai désir de se moderniser de la part de Nintendo.

Enfin, la Nintendo Switch App offre un aperçu de son historique et propose quelques services liés aux jeux. Par exemple, on y retrouvera les Zelda Notes, un ensemble de fonctionnalités pensées pour se faciliter la vie dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — comme la réparation des armes.

