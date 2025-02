Lecture Zen Résumer l'article

Les brevets concernant certaines nouveautés de la Nintendo Switch 2 sont désormais publics. L’occasion de voir comment elles pourraient fonctionner.

Nintendo s’est contenté d’une très courte vidéo pour dévoiler la Switch 2 — une réponse aux multiples fuites et rumeurs au sujet de la console. Par conséquent, la firme n’est pas vraiment rentrée dans les détails en ce qui concerne les nouveautés, notamment du côté des fonctionnalités. Les images permettent quand même d’en deviner certaines, dans le sillage du mode « souris » évoqué par de nombreuses indiscrétions (les Joy-Con possèdent un capteur optique).

Nintendo en dira davantage sur la Switch 2 à l’occasion d’un Direct prévu pour le 2 avril. En attendant, un brevet repéré par le célèbre observateur Wario64 le 6 février permet de se faire une idée des possibilités offertes par ce mode « souris » de la Nintendo Switch 2. On rappelle quand même qu’un brevet ne se matérialise pas toujours dans la réalité.

Nintendo Switch 2 // Source : Nintendo

Le mode « souris » de la Switch 2 offrirait plusieurs usages

Le document montre plusieurs usages possibles avec ce mode « souris », correspondant à différentes manières de tenir les Joy-Con de la Switch 2. Une fois encore, Nintendo semble vouloir exploiter à 100 % le potentiel de ces petites manettes qui se détachent. Sur le premier modèle, il est possible de tenir un Joy-Con dans chaque main ou d’en prendre un seul pour improviser des sessions de jeu à deux, sur le pouce. On retrouve bien sûr ces options sur la Switch 2.

Mode solo classique Mode duo

Mais il y a potentiellement d’autres possibilités, avec l’apparition d’un capteur optique sur la tranche du Joy-Con.

Il y a d’abord l’usage le plus basique : on pose le Joy-Con sur la table, côté tranche, et cela devient une vraie souris d’ordinateur. On peut imaginer une interface adaptée pour la navigation ou certaines applications simples qui en profiteraient.

Mode souris unique // Source : Nintendo

Deuxième usage : un Joy-Con posé sur la table pour devenir une souris et un autre dans la main pour avoir accès à d’autres boutons. Ce schéma pourrait être particulièrement pertinent pour les FPS : on viserait avec la souris et on se déplacerait avec l’autre Joy-Con.

Mode hybride (souris + manette) // Source : Nintendo

Troisième usage : les deux Joy-Con posés sur la table, ce qui donnerait alors une souris dans chaque main. Dans cette configuration, il est plus difficile de deviner ce que Nintendo cherche à faire (une simulation de roller ultime ? Une expérience où on ne contrôle que les bras ?), mais le constructeur nippon est un maître du gameplay aux sensations inédites. On peut donc lui faire confiance sur l’aspect pratique.

Mode double souris // Source : Nintendo

À noter que Wario64 a aussi repéré un accessoire qui ressemble à une station de recharge pour les Joy-Con. Sera-t-il fourni avec la console ? On vous parie que non.

