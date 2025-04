Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo a confirmé que le bouton C de la Switch 2 ne servira strictement à rien sans l’abonnement Nintendo Switch Online, après la période de gratuité.

Il y a une semaine, Nintendo a livré tous les détails sur la Switch 2. On a, par exemple, pu découvrir l’utilité du bouton C, que la firme nippone avait d’abord caché. En appuyant dessus, on lancera la fonctionnalité GameChat, qui permettra de discuter avec ses amis en jouant ou encore de montrer son écran (voire son visage, avec une caméra vendue séparément).

Comme Nintendo a opté pour une stratégie commerciale osée avec la Switch 2, GameChat sera payant. Il faudra être abonné au Nintendo Switch Online pour en profiter (et renseigner son numéro de téléphone portable), après une période de gratuité qui se terminera le 31 mars 2026. Passé cette date, vous pourriez donc avoir un bouton totalement inutile sur votre Switch 2, a confirmé le constructeur dans les colonnes de Polygon, le 8 avril 2025.

Le bouton C de la Switch 2 est le nouveau bouton Bixby

Le bouton C de la Switch 2 est un bouton payant. Il fallait oser. Pire, son placement pourrait conduire à des manipulations indésirables (comme c’est le cas pour le bouton qui sert à faire des captures). Que se passera-t-il si on appuie dessus sans être abonné ? Nul ne le sait et, dans le pire des scénarios, une page se lancera et incitera à s’abonner au Nintendo Switch Online (19,99 € par an pour la formule de base). Imaginez maintenant que cela arrive en pleine partie de Mario Kart World…

« Vous pourrez découvrir ce qu’est l’abonnement Nintendo Switch Online et comprendre à quoi sert à cette fonctionnalité », justifie Bill Trinen, en charge des expériences joueur et produit chez Nintendo. On rappelle que le service payant procure d’autres bonus, comme la possibilité de jouer en ligne, l’accès à des catalogues d’anciennes consoles ou encore l’opportunité de jouer à certaines extensions (comme des circuits additionnels pour Mario Kart 8 Deluxe). Il existe même un Pack Additionnel (20 € de plus) pour toujours plus de bénéfices. Pour le moment, la grille tarifaire est raisonnable, mais rien ne dit que Nintendo ne la gonflera pas dans les mois à venir.

La fonctionnalité GameChat sur Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

On espère quand même que Nintendo pensera à une mise à jour qui permettra de transformer ce bouton C, potentiellement inutile, en un raccourci que l’on pourrait personnaliser. Ou, éventuellement, à une option qui le désactiverait totalement pour éviter les accidents. Sans quoi, on se retrouverait avec un nouveau bouton Bixby des téléphones Samsung : un bouton sur lequel personne ne veut appuyer.

